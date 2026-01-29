Honor lanza el Magic 8 Lite, un smartphone gama media con batería de 7.500 mAh y resistencia reforzada

La compañía tecnológica china Honor ha presentado el Magic 8 Lite, un smartphone de gama media que destaca por incorporar una batería de 7.500 mAh, cámara de 108 megapíxeles con inteligencia artificial y procesador Snapdragon 6 Gen 4. El dispositivo llega al mercado español con un precio de partida de 399 euros.

El nuevo terminal, que se suma a la serie iniciada hace unas semanas con el Honor Magic 8 Pro, se posiciona en el segmento medio con especificaciones orientadas a la durabilidad y la autonomía. Según la marca, el Magic 8 Lite ha obtenido la certificación SGS Triple Resistente Premium Performance, además de mantener la certificación SGS 5-Star Comprehensive Reliability que garantiza resistencia a caídas desde 2,5 metros de altura sobre determinadas superficies. El sistema de protección incluye la tecnología anticaída Ultra-Bounce de Honor, que incorpora fluido no newtoniano y cristal templado diseñado para soportar impactos sobre diez tipos diferentes de superficies de piedra.

En cuanto a resistencia al agua y polvo, el dispositivo cuenta con certificación IP68 e IP69K, lo que le permite funcionar tras sumergirse en agua a 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos. La estructura incorpora un sistema de impermeabilización de tres capas que, según Honor, permite al teléfono soportar enjuagues, salpicaduras, agua a alta temperatura y chorros de agua a presión. El fabricante afirma que la pantalla táctil permanece operativa incluso con lluvia o con el uso de guantes.

Autonomía

La batería de silicio y carbono de 7.500 mAh es uno de los elementos diferenciadores del terminal. Honor estima que la autonomía permite reproducir música durante 49,1 horas, vídeo en streaming durante 22,2 horas, juegos durante 15,7 horas o videollamadas durante 11,4 horas con una sola carga.

El dispositivo incluye un algoritmo desarrollado por la propia compañía que, según sus datos, extiende la vida útil de la batería hasta seis años. Además, funciona en un rango de temperatura de entre -30 °C y 55 °C, y dispone de un modo de ahorro extremo que mantiene llamadas durante 60 minutos cuando la carga cae al 2%. La carga rápida se realiza mediante cable con tecnología SuperCharge de 66 W.

Fotografía, conectividad y pantalla

En el apartado fotográfico, el Magic 8 Lite instala una cámara principal de 108 megapíxeles con sensor de 1/1,67 pulgadas y estabilización óptica y electrónica (OIS + EIS). El sistema incorpora funciones de inteligencia artificial como eliminación de elementos no deseados, recorte inteligente, expansión de imagen, mejora de calidad y eliminación de reflejos.

La conectividad Honor Connection permite transferir fotografías en alta definición entre dispositivos iOS.

La pantalla es un panel OLED de 6,79 pulgadas con resolución 1.5K, compatible con 1.070 millones de colores y frecuencia de actualización de 120 Hz. El brillo máximo alcanza los 6.000 nits en contenido HDR.

Los biseles de 1,3 milímetros proporcionan una relación pantalla-cuerpo del 94,6%. Para reducir la fatiga visual, el dispositivo incluye atenuación PWM de 3.840 Hz, modo de pantalla nocturna circadiana, desenfoque con IA, atenuación dinámica y filtro de luz azul a nivel de hardware.

Rendimiento

El procesador Snapdragon 6 Gen 4 ofrece, según Qualcomm, un rendimiento de GPU un 29% superior y de CPU un 11% superior respecto a la generación anterior.

La configuración de memoria se complementa con la tecnología RAM Turbo de Honor, que simula 16 GB de RAM mediante la combinación de 8 GB físicos y 8 GB virtuales. El almacenamiento interno está disponible en opciones de 256 GB y 512 GB.

Precio y disponibilidad