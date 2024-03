El juez Pedraz suspende el bloqueo de Telegram

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha suspendido el bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram a la espera de un informe que ha solicitado a la Comisaría General de Información.

En concreto, ha pedido al servicio de Inteligencia datos sobre las características de la plataforma y la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión del servicio.

El magistrado acordó el pasado viernes el bloqueo, que no se llegó a ejecutar, tras una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.