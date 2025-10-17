Oppo presentará la serie Find X9 el 28 de octubre en Barcelona

Oppo ha confirmado la fecha de lanzamiento mundial de su nueva serie de teléfonos insignia Find X9, que se presentará el próximo 28 de octubre en Barcelona, tras su introducción en el mercado chino.

En el evento se darán a conocer los modelos Find X9 y Find X9 Pro, con los que la compañía busca consolidar su posición en la gama alta de smartphones y reforzar su apuesta por la fotografía móvil.

Pete Lau, vicepresidente sénior y director de producto de Oppo, señaló que la serie Find X continúa “superando fronteras en el campo de la fotografía móvil” al combinar hardware avanzado con tecnología de procesamiento computacional.

Según explicó, la colaboración con Hasselblad ha permitido un avance significativo en la calidad de imagen, al que se suman mejoras en diseño, autonomía y fluidez del sistema operativo ColorOS 16.

Diseño y materiales

La nueva serie incorpora un diseño renovado que busca equilibrar estética y ergonomía.

El Find X9 estará disponible en tres colores (Titanium Grey, Space Black y Velvet Red), mientras que el Find X9 Pro se lanzará en Silk White y Titanium Charcoal.

Todos los modelos presentan un acabado en vidrio mate y un marco de aluminio del mismo tono, pensado para mejorar tanto el agarre como la apariencia del dispositivo.

Oppo Find X9

En cuanto a las pantallas, ambos terminales apuestan por un diseño plano con biseles simétricos ultradelgados de 1,15 milímetros.

El Find X9 incorpora un panel de 6,59 pulgadas, mientras que el Find X9 Pro alcanza las 6,78 pulgadas, ofreciendo una experiencia más inmersiva.

Cámara Hasselblad y fotografía computacional

Tanto el Find X9 como el Find X9 Pro integran el sistema Hasselblad Master, impulsado por el motor de imagen LUMO Image Engine, desarrollado por Oppo.

En el caso del modelo Pro, el dispositivo incorpora un teleobjetivo de 200 megapíxeles diseñado junto a Hasselblad, que cumple con los estándares ópticos y de calibración de la firma sueca y ofrece un nivel de detalle elevado en las imágenes con zoom.

Además de las prestaciones fotográficas, la serie ofrece funciones avanzadas de vídeo, con grabación de hasta 4K a 120 fotogramas por segundo en Dolby Vision, orientada a obtener resultados con calidad cinematográfica.

También incluye la posibilidad de grabar en formato LOG con compatibilidad ACES, una característica pensada para entornos de trabajo profesionales.

Las cámaras incorporan funciones adicionales, como el modo Stage o AI Sound Focus, que optimizan el sonido y la nitidez de las tomas, especialmente en entornos de conciertos o eventos multitudinarios.

Rendimiento y autonomía

Los nuevos terminales estarán equipados con el chipset MediaTek Dimensity 9500, una de las primeras plataformas fabricadas con tecnología de tres nanómetros, que promete mejoras en rendimiento y eficiencia energética.

Oppo también ha integrado su batería de silicio-carbono de tercera generación, con una capacidad de 7.025 mAh en el Find X9 y 7.500 mAh en el Find X9 Pro, que según la compañía ofrecen hasta dos días de autonomía con un uso medio.

ColorOS 16 y nuevas funciones de IA

La serie Find X9 se lanzará con ColorOS 16, la última versión del sistema operativo de Oppo, que incorpora un motor de renderizado optimizado y nuevas animaciones para mejorar la fluidez general de la interfaz.

Entre las funciones destacadas se encuentra AI Portrait Glow, que utiliza inteligencia artificial para optimizar los retratos y mejorar la iluminación facial.

Además, Oppo ha ampliado las capacidades de conectividad del sistema, permitiendo la vinculación fluida con ordenadores PC, Mac y otros accesorios. La compañía asegura que estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más integrada y coherente entre dispositivos.