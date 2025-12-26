Samsung mostrará en el CES 2026 su nueva generación de electrodomésticos con IA integrada

Samsung Electronics prepara para el CES 2026 una de sus mayores renovaciones tecnológicas en el ámbito de los electrodomésticos.

La firma surcoreana exhibirá en la feria de Las Vegas una nueva gama de productos de cocina equipados con sistemas avanzados de inteligencia artificial, entre ellos la última versión del frigorífico Bespoke AI Family Hub y una vinoteca inteligente con reconocimiento automático de botellas.

Las novedades llegan acompañadas de un rediseño estético de varios modelos y de la integración ampliada de Google Gemini y Google Cloud en sus funciones de visión artificial.

Cuatro décadas de evolución hacia la cocina conectada

Desde los años ochenta, Samsung ha introducido en el mercado soluciones domésticas que incorporaban tecnologías poco habituales para su época, como frigoríficos parlantes o microondas con televisión integrada. Esa línea de innovación ha desembocado en los actuales electrodomésticos Bespoke con IA, orientados a ofrecer funciones adaptadas a los hábitos de cada usuario.

La compañía considera que la nueva generación supone un nuevo punto de inflexión, al incorporar sistemas capaces de interpretar con mayor precisión el entorno y los objetos presentes en la cocina. Estas mejoras se mostrarán por primera vez en el CES 2026, la mayor feria mundial de electrónica de consumo.

AI Vision: reconocimiento de alimentos ampliado y más preciso

Uno de los anuncios centrales será la actualización de AI Vision, el sistema de visión artificial integrado en varios electrodomésticos de la marca. La nueva versión, desarrollada junto a Google Gemini, se incorporará por primera vez a un frigorífico.

Hasta ahora, AI Vision podía identificar 37 tipos de alimentos frescos y 50 procesados. La actualización presentada en Las Vegas ampliará significativamente ese catálogo, con la capacidad prevista de reconocer alimentos procesados sin necesidad de registrarlos por separado y de identificar productos almacenados en recipientes personales mediante etiquetas creadas por el usuario.

Samsung sostiene que esta mejora permitirá una gestión más clara del inventario doméstico, facilitando la planificación de comidas y la compra. Durante la feria, la compañía mostrará nuevos casos de uso y demostraciones de estas funciones.

Una vinoteca con seguimiento automático de botellas

Otra de las novedades será la vinoteca Bespoke AI Winner Cellar, que incorpora un sistema de visión artificial similar al del frigorífico. Una cámara situada en la parte superior reconoce las etiquetas de las botellas al introducirlas o retirarlas, actualizando automáticamente la información en la aplicación SmartThings AI Wine Manager.

El sistema también identifica el estante y el compartimento exactos donde se coloca cada botella, lo que permite localizarla sin necesidad de revisar manualmente la vinoteca. Además, la aplicación ofrecerá información sobre los vinos almacenados y sugerencias de maridaje basadas en el inventario disponible.

Nuevos diseños en frigoríficos, cocinas y microondas

Junto a las funciones de IA, Samsung presentará una gama renovada de electrodomésticos de cocina, incluidos nuevos modelos de frigoríficos French Door, cocinas empotradas y microondas OTR. La compañía apuesta por un diseño cohesionado en acero inoxidable y líneas más uniformes.

El nuevo frigorífico Bespoke AI de tres puertas incorpora un ajuste sin holgura que permite instalarlo con un margen lateral de apenas 4 mm. También reduce en 50 mm la profundidad de la puerta respecto al modelo anterior, lo que facilita el acceso a los cajones cuando las puertas están completamente abiertas. Además, integra la tecnología AutoView, una puerta transparente que permite ver el interior sin abrir el frigorífico.

En cuanto a las cocinas empotradas, la gama renovada presenta un panel de control, tiradores y puerta con acabado en acero, así como un nuevo tirador de barra de precisión diseñado para mejorar la seguridad.

Colaboración con Google Cloud

Samsung subraya que la integración de Google Gemini y Google Cloud es clave para esta nueva etapa. Según Jeong Seung Moon, vicepresidente ejecutivo y responsable del equipo de I+D de Digital Appliances, la colaboración permitirá “alcanzar un nuevo nivel de innovación” en visión artificial aplicada al hogar.