La misión emiratí revela altas concentraciones de oxígeno en la atmósfera de Marte

La misión espacial de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a Marte, Hope, publicó nuevas imágenes del planeta que muestran altas concentraciones de oxígeno en su atmósfera.

En un comunicado, la misión emiratí afirmó que "las observaciones contienen características completamente inesperadas que tendrán consecuencias de gran alcance para nuestros modelos existentes de la atmósfera marciana y nuestra comprensión de su comportamiento". "No habíamos anticipado estructuras de esta magnitud y complejidad", afirmó la mujer que lidera la misión, Hessa al Matroushi.

Las imágenes tomadas por la sonda espacial Hope muestran las variaciones de las concentraciones de oxígeno atómico y monóxido de carbono en la atmósfera de Marte en el lado diurno y revelan la abundancia de oxígeno.

"Estos datos van a tener un impacto en los modelos conocidos hasta ahora de la atmósfera marciana así como nuestro conocimiento de los cambios en Marte", señaló a través de Twitter Sarah al Amiri, ministra de Estado de Tecnología Avanzada de EAU.

Las imágenes fueron tomadas en un momento en que Marte estaba más lejos del Sol y cuando la actividad solar era baja, y en ellas se pueden observar las emisiones de oxígeno en diferentes longitudes de onda, que en las imágenes se pueden diferenciar al ser más brillantes y tener un gran tamaño.

Las grandes estructuras no habían sido fotografiadas antes, afirmó la misión, y "retan las concepciones de los científicos" sobre la atmósfera del planeta rojo, que es muy compleja y que precisamente la sonda Hope está estudiando en detalle desde que fue lanzada el pasado febrero.

La sonda emiratí completa una órbita al planeta rojo cada 55 horas para capturar una muestra completa de los datos planetarios cada nueve días y lo hará así durante dos años para "mapear la dinámica atmosférica de Marte".

La misión ha publicado 110 GB de datos sobre la atmósfera marciana disponibles para todo aquel que quiera consultarlos o utilizarlos en sus investigaciones:

110 Gigabytes of new data about Mars’ atmosphere is now available to the public for the first time. Access it now through the link below:https://t.co/Rdk2hl3BcW#HopeProbe pic.twitter.com/nV0HN4egG6