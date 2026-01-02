Tesla ya no es el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo: le ha batido la china BYD

Tesla ya no es el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo, título que ahora corresponde a la china BYD, por las distracciones de Elon Musk, las políticas de la Administración del presidente Donald Trump y el aumento de la competencia.

Tesla confirmó su declive este viernes al informar que el año pasado entregó 1.636.129 vehículos, un 8,5% menos que el año anterior (su producción cayó el año pasado un 6,7%, hasta 1.654.667 unidades).

Entrega en un mes lo que su rival en tres

Es el segundo año consecutivo en que la compañía de Musk pierde ventas. Horas antes, la china BYD había revelado que sus ventas en 2025 ascendieron a 2,25 millones de automóviles, un 28% más que el año anterior.

El declive de Tesla frente a su rival chino se resume en un dato: en diciembre, BYD vendió 414.784 automóviles, prácticamente la misma cifra que Tesla entregó de octubre a diciembre.

Dudas sobre los modelos más vendidos

La caída de las entregas de Tesla en el último trimestre de 2025, un 15,6% hasta 418.227 unidades, ha generado dudas entre los especialistas sobre que el Model Y, el principal modelo del fabricante estadounidense, siga siendo el vehículo más vendido del mundo, como afirmó hace unos días su consejero delegado, Elon Musk.

La compañía dijo que, en los tres últimos meses del año, produjo 422.652 unidades del Model 3 y Model Y, y que entregó un total de 406.585 de los dos modelos. Para el conjunto del año, la producción fue 1.600.767 y las entregas, 1.585.279.

A diferencia del resto de fabricantes de automóviles, Tesla no especifica la producción y ventas por modelos por lo que los analistas solo pueden hacer estimaciones.

Fred Lambert, editor de la web Electrek, especializada en el mercado de los vehículos eléctricos, dijo que las cifras "confirman con casi toda certeza que el Model Y no fue el auto de más ventas de 2025".

Tres motivos para la debacle

Los analistas citan tres razones para explicar por qué se ha hundido Tesla.

Las distracciones de Elon Musk

Según los expertos, el declive en ventas es consecuencia de las distracciones de Musk en 2025, año que inició integrándose en el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, al frente del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Rechazo de los consumidores a su figura

La implicación de Musk en el Gobierno de Trump, así como su activismo en favor de políticas de extrema derecha en todo el mundo, provocó el rechazo de muchos consumidores y campañas de boicoteo a los productos de Tesla que afectaron a sus ventas en mercados como el europeo y el norteamericano.

Musk finalmente abandonó DOGE en mayo ante las críticas de que sus actividades políticas estaban afectando a su liderazgo en Tesla. Pero Musk ha arrastrado todo el año el reproche de que sus otros intereses, entre ellos que también lidera SpaceX y la firma de inteligencia artificial xAI, han impedido que Tesla reaccione a los cambios en el mercado.

Créditos fiscales

El tercer elemento que ha contribuido a la caída de las ventas de Tesla fue la decisión del Gobierno de Trump de eliminar los créditos fiscales, de hasta 7.500 dólares, que proporcionaban a los compradores de vehículos eléctricos.

El subsidio acabó el 30 de septiembre de 2025 y, aunque afectó a todos los fabricantes con modelos eléctricos, ha impactado de forma especial a Tesla.

Mientras que otras empresas como Ford o General Motors (GM) han dado marcha atrás en sus planes de electrificación para adaptarse a la nueva realidad, Tesla no ha podido adoptar la misma estrategia (solo produce eléctricos), sino que cuenta desde hace años con los mismos modelos, sin introducir nuevos vehículos que animen a los consumidores.