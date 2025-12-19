Tik Tok cambia de manos: mayoría estadounidense para sobrevivir en EEUU

La aplicación de Tik Tok, con una imagen de Donald Trump al fondo.

Los 170 millones de usuarios estadounidenses de Tik Tok pueden respirar tranquilos, al menos por ahora. La aplicación de vídeos cortos que arrasó entre los jóvenes de medio mundo esquiva finalmente su prohibición en Estados Unidos mediante un cambio radical: convertirse en una empresa mayoritariamente estadounidense. Es el desenlace de una batalla de años entre Washington y Pekín, en la que una red social se ha convertido en moneda de cambio de la guerra fría tecnológica entre las dos potencias.

ByteDance, la empresa china dueña de la red social, ha cerrado un acuerdo con gigantes tecnológicos como Oracle y Silver Lake, junto al fondo de inversión emiratí MGX, para crear una nueva compañía conjunta que gestionará la plataforma en suelo estadounidense.

Cambio de piel para esquivar el veto

La operación no es meramente cosmética y va más allá del mero 'si quieres operar en EEUU, tienes que dejar de ser chino'.

La nueva entidad -bautizada como Tik Tok USDS Joint Venture- asumirá el control total de todo lo que Washington considera crítico: la protección de los datos de los usuarios, la seguridad de los algoritmos que deciden qué vídeos ves, la moderación de contenidos y el software que funciona en territorio estadounidense. Es decir, las tripas de la aplicación estarán en manos americanas.

El reparto accionarial refleja esa exigencia. La mitad del capital quedará en manos de un trío de inversores estadounidenses: Oracle, Silver Lake y MGX tendrán cada uno un 15% de la compañía. A eso se suma otro 30% que irá a parar a filiales de inversores que ya estaban en ByteDance, también mayoritariamente estadounidenses.

ByteDance, la matriz china, conservará apenas un 20%, el límite máximo que la Casa Blanca estaba dispuesta a tolerar.

Algunos medios que han accedido al memorando interno que el consejero delegado de Tik Tok, Shou Chew, envió a los empleados hablan de porcentajes ligeramente distintos, pero todas las versiones coinciden en lo esencial: la mayoría del control quedará en manos estadounidenses.

Un consejo de administración de siete miembros, también de mayoría norteamericana, supervisará que todo se hace según las reglas de Washington.

Oficinas de Tik Tok. / HOW HWEE YOUNG, EFE

Pulso legal y político

Esta reestructuración es la respuesta a una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024 que obligaba a ByteDance a elegir: o vendía sus operaciones en Estados Unidos o se enfrentaba a la prohibición total de la plataforma.

La Corte Suprema ratificó esa normativa en enero de 2025, cerrando la vía legal para ByteDance. La norma dejaba claro que la empresa china no podía tener acceso a los servidores donde se almacenan los datos de los usuarios estadounidenses.

Desde entonces, el presidente Donald Trump ha jugado al gato y al ratón con los plazos. Tras regresar al poder en enero, concedió varias prórrogas para dar margen a las negociaciones entre Washington y Pekín. En septiembre, después de una serie de reuniones donde también se abordó la guerra comercial entre ambas potencias, los dos gobiernos anunciaron un acuerdo preliminar.

Trump firmó entonces una orden ejecutiva que impedía al Departamento de Justicia aplicar la ley durante 120 días más, extendiendo el plazo hasta el 23 de enero de 2026. Pero no concedió más extensiones más allá del 16 de diciembre, apretando las tuercas para forzar un acuerdo definitivo. Y ese acuerdo ha llegado justo a tiempo: se cerrará oficialmente el 22 de enero.

¿Qué cambia para los usuarios?

Para el usuario de a pie, en teoría, cambia poco o nada. La aplicación seguirá funcionando igual, los vídeos seguirán siendo los mismos y el algoritmo continuará sugiriéndote contenidos basándose en lo que ves y compartes.

La diferencia estará en la trastienda: quién controla los datos, quién supervisa el algoritmo y quién garantiza que no hay puertas traseras para gobiernos extranjeros.

Mientras la nueva entidad estadounidense se ocupará de esas funciones sensibles, las operaciones globales de Tik Tok en Estados Unidos seguirán gestionando la interoperabilidad internacional de la plataforma y las actividades comerciales: publicidad, marketing y comercio electrónico, áreas que mueven miles de millones de dólares.

ByteDance consigue así mantener un pie en uno de sus mercados más importantes -Estados Unidos representa una parte sustancial de sus ingresos publicitarios-, aunque a costa de ceder el control de buena parte del negocio.

Para Washington, la operación supone neutralizar lo que considera una amenaza a la seguridad nacional sin tener que prohibir una aplicación que utilizan millones de votantes. Para los usuarios, significa que Tik Tok seguirá vivo, al menos de momento.