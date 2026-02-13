Vast y la NASA acuerdan la sexta misión comercial de astronautas a la EEI para 2027

La NASA y la empresa aeroespacial Vast han formalizado un acuerdo para llevar a cabo la sexta misión de astronautas privados a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento, que marcará el debut de Vast en el transporte de tripulación, está programado para no antes del verano de 2027 desde Florida (la fecha definitiva dependerá de la densidad del tráfico espacial en el complejo y de las consideraciones operativas de la NASA) y supone un paso decisivo en la transición hacia infraestructuras espaciales gestionadas por el sector privado.

El éxito de esta sexta misión comercial será determinante para que la NASA certifique los sistemas de Vast.

Un laboratorio de vanguardia en órbita

La misión, que utilizará un cohete Falcon 9 y una cápsula Dragon de SpaceX, tendrá una duración de hasta 14 días a bordo del laboratorio orbital. Durante este periodo, la tripulación de Vast llevará a cabo un ambicioso programa científico centrado en biología, biotecnología, ciencias físicas y demostraciones tecnológicas.

Para ello, la compañía ya ha iniciado una convocatoria de propuestas de investigación y mantiene una colaboración con el Centro para el Avance de la Ciencia en el Espacio (CASIS) para maximizar el rendimiento científico de la expedición.

Max Haot, CEO de Vast, subrayó la relevancia estratégica de este acuerdo: “Aprovechar la vida útil restante de la EEI con misiones comerciales enfocadas en la ciencia es clave para la transición hacia las estaciones espaciales comerciales y para desbloquear plenamente la economía orbital”.

El relevo de la Estación Espacial Internacional

Esta expedición servirá como validación operativa para Haven-1, la estación que Vast planea lanzar de forma independiente también en 2027.

A diferencia de los módulos tradicionales, Haven-1 destaca por un diseño que está, según la compañía, “centrado en el ser humano” e incluye:

Confort y diseño: Interiores con acabados en madera de arce y sistemas de descanso acolchados para mejorar el bienestar psicológico.

Interiores con acabados en madera de arce y sistemas de descanso acolchados para mejorar el bienestar psicológico. Vistas panorámicas: Una cúpula acristalada de 1,1 metros de diámetro que ofrecerá a los astronautas vistas ininterrumpidas de la Tierra.

Una cúpula acristalada de 1,1 metros de diámetro que ofrecerá a los astronautas vistas ininterrumpidas de la Tierra. Capacidad: Espacio para cuatro tripulantes y conectividad total a través de la red Starlink de SpaceX.

El objetivo final de Vast es posicionar su siguiente proyecto, Haven-2, como el sucesor oficial de la EEI tras su retiro previsto en 2030. Mientras que Haven-1 es un módulo único de 10 metros de largo, Haven-2 será una estructura multimodular mucho más ambiciosa.

Estación espacial Haven-2 de Vast / Vast

Vast proyecta que el primer módulo de Haven-2 esté operativo en 2028. Para 2032, la estación alcanzaría su configuración completa de nueve módulos, incluyendo laboratorios avanzados de microgravedad, una esclusa para paseos espaciales y una cúpula de observación de casi 4 metros de diámetro.

“Nuestra meta es ofrecer una plataforma asequible y eficiente para la investigación y la fabricación en el espacio”, señaló Haot.

El futuro de la presencia humana en el espacio

Con sede en Long Beach y una plantilla que supera los 1.000 empleados, Vast ha invertido más de mil millones de dólares de capital privado en su hoja de ruta. Tras el éxito previsto de su misión Haven Demo en 2025, la empresa planea lanzar Haven-1 en 2027, la que aspira a ser la primera estación espacial comercial del mundo.

El acuerdo llega en un momento de transformación para la agencia espacial estadounidense. La NASA prevé que la EEI continúe operativa hasta 2030, año en el que se iniciará un retiro controlado junto a sus socios internacionales (Roscosmos, ESA, JAXA y CSA).

El impulso de misiones privadas como la de Vast busca garantizar que, una vez desorbitada la actual estación, Estados Unidos y sus aliados mantengan una presencia humana continua en la órbita baja terrestre y capacidades de fabricación e investigación en microgravedad.