El A19 Pro constituye el chip más potente que Apple ha desarrollado para el iPhone hasta la fecha. Combinado con la cámara de vapor diseñada por la compañía de Cupertino, el A19 Pro permite que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max ofrezcan hasta un 40% más de rendimiento constante respecto a la generación anterior. ¿Qué aplicaciones se benefician especialmente de esta potencia? El dispositivo resulta perfecto para gaming intensivo, edición de vídeo profesional y ejecución de modelos de lenguaje de gran tamaño.

La CPU de 6 núcleos se posiciona como la más rápida disponible en un smartphone, mientras que la arquitectura de la GPU de 6 núcleos incorpora aceleradores neuronales en cada uno de ellos, una caché de mayor tamaño y más memoria que el A18 Pro. Asimismo, la GPU y el nuevo Neural Engine de 16 núcleos impulsan modelos de inteligencia artificial, proporcionan gráficos extraordinarios y hacen posible disfrutar de títulos triple A como Arknights: Endfield con trazado de rayos por aceleración de hardware y mayor frecuencia de fotogramas.

El procesador A19 Pro transforma la experiencia de gaming móvil mediante sus capacidades gráficas avanzadas, permitiendo que los usuarios accedan a experiencias visuales de calidad console directamente desde su iPhone, estableciendo así un nuevo estándar en la industria.

La gama del iPhone 17 también estrena el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado íntegramente por Apple que ofrece compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Más allá de potenciar estas tecnologías inalámbricas de vanguardia, el N1 mejora significativamente el rendimiento y la fiabilidad de prestaciones como Punto de Acceso Personal y AirDrop, optimizando la conectividad integral del ecosistema Apple.