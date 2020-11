Adivina si canto bien, nuevo formato para Antena 3

Ante la buena acogida en España de Mask Singer, Antena 3 se ha animado con otro formato musical coreano y se ha hecho con los derechos de I Can See Your Voice.

En este programa un concursante debe adivinar si unos cantantes misteriosos son buenos o malos vocalistas sólo por su apariencia. El aspecto es la única guía para saber si hay un talento musical detrás. Este formato, como sucedió con el de las máscaras, ha funcionado en Estados Unidos y es el termómetro para intuir si puede ser un éxito en el prime time español.

En el vídeo de este tuit se puede ver su mecánica

En las distintas pruebas el jugador ha de superar etapa adivinando las cualidades vocales por la actitud en el escenario, los movimientos de los invitados o, por ejemplo, cómo se comportan con el playback. El espacio aún no tiene nombre en español.

Atresmedia se ha animado en el género del entretenimiento ya que también para su plataforma de pago ha encargado la versión española del concurso de drag queens de Ru Paul, un formato venerado en EEUU y que se estrenará en 2021.