“Agatha Raisin admira este paisaje rural pero no renuncia a sus tacones”

La cadena británica Sky produce esta daptación de un fenómeno literario británico, el de las novelas de MC Beaton. Agatha Raisin es la revisión del mundo detectivesco tan inglés en la persona de una mujer madura que en su bucólico entorno se complica todo por un crimen. La actriz escocesa Ashley Jensen (nominada a los Emmy por Extras) interpreta a la protagonista, una relaciones públicas que al cabo de los años se refugia en un aparente lugar tranquilo, Carsely. El canal Cosmopolitan, Cosmo, en las plataformas de pago, estrena esta noche, a las 22.30, la segunda temporada.

–La autora de los libros, MC Beaton (Marion Chesney) falleció el año pasado ¿qué le pareció la adaptación televisiva?

–Sí. Con toda seguridad. La autora nos confesó que, si bien ver sus libros en la pantalla fue inicialmente abrumador se emocionó mucho una vez que descubrió quiénes habían sido los actores elegidos para la serie. Puedo decir con orgullo que le gustó cómo interpreté al personaje más carismático que había creado, pero en realidad aprobó todo el reparto. En mi caso, le pareció que conseguía trasladar a la pantalla la esencia de su personaje.

–¿Siente que Agatha en la serie es diferente al de las novelas?

–Mi personaje en la serie es más joven, lo que agradezco. Los guionistas se han tomado algunas licencias creativas. Aun así, insisto que contó con la aprobación de la autora y se sintió contenta con mi trabajo.

Cuestión de edad "Sigue sin haber muchos papeles protagonistas para mujeres que superen los cincuenta. Estoy muy agradecida de poder interpretarla"

–¿Quién es Agatha?

–Ha vivido mucho y está de vuelta de su trabajo como alta ejecutiva. Es una experta en relaciones públicas. Agatha Raisin abandona su carrera de éxito y opta por retirarse prematuramente a la Inglaterra rural. Está desesperada por hacer amigos y encajar en el lugar. Es acusada de asesinato y se ve forzada a convertirse en detective para demostrar su inocencia. Una vez que le encuentra el gusto a la investigación criminal, ya nadie puede pararla porque ha encontrado su vocación.

–Una mujer con experiencia y que demuestra una versatilidad admirable ¿una mujer real?

–Así es. Agatha Raisin es una mujer actual, de cierta edad en el sentido de que no tiene veinticinco años, y yo tampoco. Sigue sin haber muchos papeles protagonistas para mujeres que superen los cincuenta. Estoy muy agradecida de poder interpretarla. Mi personaje tiene una gran confianza en sí misma, es inteligente e ingeniosa y, claro, me lo paso muy bien interpretándolo.

–Su personaje se distingue por su carácter y su llamativa forma de vestir, con tacones ¿qué le parece?

–Los seguidores británicos de la serie me preguntan si quiero quitarme los tacones de aguja pero nunca lo hago porque son una parte muy importante de mi personaje. Son uno de sus elementos más identificables. Al acabar la primera temporada de la serie, cuando finalizó el rodaje, me encontré caminando de puntillas por la cocina de mi casa porque los músculos de mis piernas se habían retraído en esa posición.

–Agatha siempre se mete en todo tipo de problemas para descubrir al asesino…

–Yo misma he rodado escenas en esta serie que no creía posible hacer, y aunque no son muchas son extremadamente divertidas. El coordinador de dobles me felicitó por una secuencia en la que trepé por una pared, la superé y caí dentro de una cesta mientras sostenía mi teléfono. Aunque no estaba previsto, decidimos mantener esa escena. Intento cuidarme físicamente, así que practico yoga y me ha sido muy útil en el rodaje.

–¿Agatha Raisin le ha permitido profundizar en la comedia?

–Sí, siempre me ha gustado mucho el slapstick, cuando se usa el cuerpo para conseguir un efecto humorístico. Es muy divertido ver a una mujer serena y centrada perder repentinamente el decoro, y a mi personaje le pasa constantemente. Hay un par de actrices veteranas a las que admiro por hacer este estilo de comedia: Joanna Lumley en Absolutamente fabulosas (serie de la BBC) y Patricia Routledge en Keeping Up Appearances (otra serie).

–¿Se ha inspirado en alguna otra serie británica?

–Por supuesto, una de mis mayores influencias fue la de Frank Spencer en la comedia de situación de los 70 Some Mothers Do ‘Ave’ Em. Yo estaba un poquito encaprichada con la interpretación de Michael Crawford hasta el punto de que tenía una boina negra y un impermeable, y lo imitaba cuando era pequeña.

Ambientación "A este estilo lo llamo Cotswold Technicolor. En la región de los Cotswolds están los pueblos más bonitos de Inglaterra y sus paisajes son increíbles"

–En su serie hay investigación y también costumbrismo inglés.

–Sí, los guiones están muy bien escritos. Podemos encontrar momentos muy cómicos, pero también algunos tiernos y sinceros. A lo largo de sus investigaciones, Agatha interroga a mujeres sospechosas que posiblemente se sienten oprimidas y no están muy seguras de sí mismas. Ella de alguna manera se siente solidaria y es honesta con ellas… de mujer a mujer las entiende.

–Hoy llega a España la tercera temporada, a Cosmo ¿siguen sus amigos en los nuevos capítulos?

–La serie destaca por su mezcla perfecta de personajes. Para los nuevos capítulos vuelven Mathew Horne interpretando a Roy, un antiguo becario de Agatha que viene de Londres y Gemma, interpretada por Katy Wix, su asistenta y que no podría ser más opuesta a mi personaje.

–¿Rodar en la hermosa campiña inglesa es un aliciente?

–A este estilo lo llamo Cotswold Technicolor. En la región de los Cotswolds están los pueblos más bonitos de Inglaterra y sus paisajes son increíbles. El entorno rural juega un papel importante. La ubicación se convierte en parte de la identidad de la serie. La piedra, las pequeñas casas contrastan con Agatha, una mujer muy urbana. Convive y admira este paisaje rural pero no renunciará a sus tacones por nada ni por nadie.