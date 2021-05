Amazon planea comprar la histórica Metro Goldwyn Mayer

Amazon habría ofrecido nueve mil millones de dólares por Metro Goldwyn Mayer (MGM), según avanza Variety, aunque otras informaciones apuntan a una horquilla de entre siete y diez mil millones para alcanzar un posible acuerdo de compra por el gigante cinematográfico.

MGM ha estado a la venta desde diciembre de 2020, y la situación en el mercado, con la formación de otro gigante audiovisual con At&T de por medio no haría sorprendente que se produjese un acuerdo. Aunque otras fuentes apuntan a que el estado de las negociaciones de Amazon con MGM no están tan claras y es posible que no se llegue a un acuerdo.

Más de 4.000 películas

MGM tiene una biblioteca de 4.000 películas y 17.000 horas de televisión. James Bond, en particular, es una de las franquicias cinematográficas más valiosas jamás creada, una lista que solo se hace más pequeña a medida que el paraguas de Disney y Marvel engullen a tantos rivales como pueden.

Rocky, Stargate, Robocop, o seríes más recientes como El Cuento de la Criada y Vikingos, forman parte de un catálogo histórico de películas que se remontan a muchas décadas atrás, a las que hay que sumar una variedad de compañías de producción y distribución y la red de contenido Epix. Estas son las cosas que Amazon podría poseer si compra el gigante cinematográfico MGM. por miles de millones de dólares en un futuro muy cercano.