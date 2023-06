Ana Arias: "La vida real es lo que más nos identifica con la risa"

Ana Arias es sigue siendo para el espectador Paquita en Cuéntame cómo pasó y estará ahí, en ese necesario remate de la ficción la familia Alcántara en La 1. Pero también está en El Pueblo, en un rol diferente, una urbanita adicta al trabajo que desea quedarse embarazada junto a su lacónica pareja, a cargo de Raúl Peña.

No habían coincidido hasta ahora y ella va a estar en el otro gran proyectos de los hermanos Caballero, productores ejecutivo de El Pueblo, comedia de Telecinco que afronta también su recta final. La serie que también ofrece Prime Video concluirá en la cuarta temporada. Pero Ana Arias estará también en la nueva tanda de La que se avecina. "Es un honor estar reunida por tantos compañeros consagrados", se ilusiona ante la comedia del edificio de la calle Contubernio, nombre a la vez de la productora de estas series.

"Me hubiera gustado seguir en El Pueblo pero defenderé con uñas y dientes mi personaje en La que se avecina", comenta con una sonrisa.

Ana tiene una intensa trayectoria pero con los proyectos para Telecinco se le ha abierto una ventana que no había probado. "No había coincidido con Alberto y Laura Caballero (los productores ejecutivos) me hizo una ilusión especial estar en este pueblo y entrar en el juego de la comedia entre tantos personajes", admite Arias. El ritmo de los guiones, las réplicas, los giros en las situaciones o la carga de crítica agradan a esta intérprete que ha venido acompañando a la audiencia desde que Paquita llegara a la ciudad sin apenas pulir. Por supuesto que lleva a Juan Echanove en el recuerdo y en el corazón, tras la muerta en la ficción de Miguel Alcántara.

En El Pueblo Ana es Cristina y precisamente es el mismo personaje que desde la adusta aldea de Peñafría pasa a la ciudad. Una mujer que ha centrado su vida en el trabajo, la competitividad y la rivalidad. "Todo eso da pie a la comedia, la vida real es lo que nos identifica más con la risa".

En el pueblo de El Pueblo lo pasó fenomenal, en un rodaje ajeno a estrés, atascos y madrugones desalmados. "De Raúl y del resto de compañeros sólo puedo tener buenas palabra, pero en una producción así se produce un entorno diferente, ideal". Tiene la esperanza de que el proyecto de El Pueblo se recupere, hoy además que los espectadores van a contemplar en Telecinco el final de la tercera temporada.