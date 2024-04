Asesinatos de lo más clásico, a lo Colombo, 'Una vida menos en Canarias'

Una vida menos en Canarias, nueva serie de ficción de Atresmedia que llegó hace unas semanas a la plataforma Atresplayer, da el salto a las noches de Antena 3 este jueves. Es una serie con Ginés García Millán y Natalia Verbeke, protagonizando una trama policíaca que combina thriller y humor en capítulos independientes entre sí, a la manera de CSI o Colombo.

Es una ficción procedimental que cuenta en principio con cinco entregas de una 50 minutos, producida por Buendía Estudios en colaboración con Plano a Plano. La serie sigue la historia del prestigioso inspector de homicidios de Madrid, Luis Lacasa (García Millán), que se ve forzado a aceptar un traslado a las islas Canarias después de un terrible error en un caso.

çLos actores agradecen a los creadores, Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo, que cada episodio sea distinto al anterior, ya que les recuerda a las series policíacas de siempre. “Cuando me llegó el guion enseguida pensé en CSI y en lo bonito que es que los espectadores se sienten con nosotros frente al televisor y resuelvan un caso semanalmente. Por ambientación recuerda a las ficciones de resolución detectivesca en paisajes exóticos como la ya clásica de la BBC Crimen en el paraíso, con la que la serie canaria guarda parecidos.

"Luis ha pasado por experiencias muy dolorosas y traiciones importantes, pero la vida le va a dar otra oportunidad, en Canarias. Y por si fuera poco encima tengo la enfermedad de acromatopsia, que es que veo todo en blanco y negro, lo que dificulta aún más las cosas", explica Ginés. En las islas se encuentra con Naira Oramas (Verbeke), inspectora de la zona con la que tiene que trabajar pese a sus diferencias en un conjunto de sucesos que ocurren en este paradisiaco lugar.

Ambos tendrán que entenderse y unir sus talentos para resolver los casos que se irán produciendo."Naira es una mujer que ha tenido que pelear mucho y aguantar para llegar hasta ahí. Y como tiene una seguridad enorme en sí misma, en su capacidad, no necesita competir con nadie. Entre ellos solo hay una rivalidad intelectual, pero no necesita demostrarle a nadie cuál es su sitio", afirma Verbeke. Ese ‘pique’ que tienen los dos personajes hace que la trama principal contenga toques de humor y no sea así “un thriller puro y duro”. “Tenemos mucha química, porque siempre estamos de broma, de risas, y eso hace que también lo extrapolemos a los personajes”, revela la actriz sobre cómo se grabó esta serie.

A pesar de que ya han tenido su estreno en plataforma y "ha ido bien", los actores confiesan que están igual de nerviosos, porque realmente en abierto es "donde se ve si funciona o no".

“Estamos tranquilos, por un lado, porque estamos muy orgullosos del trabajo realizado, pero por otro lado nerviosos, porque ahí es donde se demuestra la verdad. Y a nosotros lo que nos gustaría es que ambos inspectores pudieran resolver más casos juntos en una siguiente temporada”, apuntan.