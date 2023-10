David Summers: "Mi padre me decía que lo de la música iba a pasar, que me buscara un oficio"

David Summers, vocalista de los Hombres G, es uno de los participantes de Dúos increíbles, los martes por la noche en La 1. Junto a María del Monte, Carlos Baute, David de María o Paloma San Basilio entre los veteranos, han de engarzar sus versiones con voces jóvenes como María Parrado o Elena Farga. El formato de Ganga está conducido por Xavi Martínez y Julia Varela. David, en plena celebración de los 40 años de su grupo, se ha sumado a esta temporada para ayudar y aprender de los nuevos talentos.

-Más allá de la cortesía ¿cómo está usted?

-Muy bien. Estoy mejor que nunca.

-Parece que lo de los Hombres G no es el típico grupo de carrera fugaz.

-Y Estamos mejor que nunca. No me esperaba para nada que siguiéramos juntos y en activo cuarenta años después,, por supuesto. Pero además es que personal y profesionalmente nos sentimos felices, ilusionados. Vivimos una gira donde la gente está desquiciada con nosotros y agradeciendo a Dios, o a lo que sea, seguir cantando y seguir junto al público.

-Pero ¿tiene alguna explicación de este éxito?

-Estamos recogiendo el trabajo de todo lo sembrado de muchos años intensos. Para mí incluso no ha sido un trabajo porque actuar es lo que más me gusta hacer. No me ha importado dejarme la vida en los escenarios. Hemos hecho 4,000 conciertos, hemos vendido millones de discos, tantos viajes. Todo ese fruto de años lo estamos recogiendo ahora porque tenemos niños de diez años, jóvenes de veinte o de treinta que vienen a vernos. Son varias generaciones disfrutando de la música.

-¿Y hasta cuándo van a estar con esta gira de 40 años?

-El 29 de diciembre acabamos la primera parte de la gira en Madrid, Pero en 2024 tenemos 36 conciertos en EEUU. Y tenemos planes para el 2025, una gira bestial. Si no reventamos con ésto, ya no sé qué va a pasar con nosotros.

-Y aún ha tenido el ánimo de participar en Dúos increíbles.

-Muchas veces me han llamado de programas parecidos y nunca he tenido tiempo. Los de Ganga me llamaron y me hacían la propuesta para grabar en agosto, donde hacíamos un parón. Y mientras mis compañeros se iban de vacaciones, los muy cabrones, yo me he quedado haciendo el programa. Tenía disponibilidad y tenía ganas. Es un programa que apuesta por la música en directo, por los artistas jóvenes. Otro programa no lo habría hecho, pero Dúos increíbles me apetecía.

-¿Qué va a pasar en las siguientes semanas?

-Seguiremos con este buen rollo. Las canciones las elegimos nosotros, todo en español, son temas de buenos amigos como Albert Hammond o Leiva, para disfrutar.

-Entre los veteranos está Paloma San Basilio, otro icono de los años 70 y 80, en su estilo.

-Yo era fan de Paloma cuando era chavalín y de las mejores cosas que me ha dado Dúos increíbles es la amistad y la convivencia con ella. Ha sido precioso y también ha sido duro. Las grabaciones son de diez u once horas. Un plató que es una maravilla y un equipo extraordinario. Este programa, a ver, es duro de grabar porque es complejo, somos muchos, con una banda en directo, muchas actuaciones. No es tanto esperar sino que siempre hay algo que hacer. A mí me recogían al mediodía y me dejaban en casa a la una de la madrugada.

-¿Y ha podido descansar a su vez del programa?

-En Navidades sacamos un recopilatorio de 40 años, una caja con nuestras canciones remasterizadas, pero también tenemos un disco con chavales veinteañeros que nacieron cuando nosotros teníamos su edad. Son gente preparadísima y hay que ayudarles, como los que están en Dúos increíbles.

-Es una generación que es fan de la música de los 80.

-Son fans nuestros, que nos adornan. No contemplaba nunca que nos fueran a oír con el paso de los años y nuestras canciones se siguen escuchando y cantando.

-¿Hay alguna canción de Hombres G que usted hay 'redescubierto', que le vea un potencial nuevo?

-Cuando tienes 20 canciones que no puedes dejar de tocar, puedes vivir de ellas y te sale un show de la hostia. Son canciones que ya pertenecen a la gente no a mí. Están Sufre mamón, Venezia, Voy a pasármelo bien o Lo noto. Siempre he hablado de mi vida y de los que están cerca de mí. Las canciones hay que hacerlas cerquita. Le tengo un cariño tremendo a Lo noto porque es una canción nuestra de este milenio. Me gustan que tengamos canciones fulminantes que funcionen.

-De alguna manera sigue hablando con su padre o con su yo del pasado, para contarles lo bien que les va.

-Ojalá mi padre estuviera aquí y viviera lo que está pasando. Ya en su momento me decía que los grupos no duran, que lo de la música iba a pasar, que debía pensar en otra cosa, en tener un oficio, que estudiara. Y tenía razón, los grupos no duraban, pero lo que nos ha pasado a nosotros sucede pocas veces. Es normal que mi padre tuviera resquemor.

-En los 80, de todas formas, Hombres G sufría críticas feroces.

-Era la puta envidia. En este país somos unos envidiosos. Nosotros éramos unos chavales de veintipocos años, y las niñas estaban locas por nosotros. Yo como nunca en mi vida he envidiado a nadie, cuando sufríamos mucho con tantos comentarios en nuestra contra, al final decíamos, "pues que se jodan", El que envidia lo pasa mal.

-Y ahí está Hombres G 40 años después.

-Por eso nuestros conciertos son tan divertidos, nos trasladan a épocas donde todos éramos más jóvenes y muy felices. Te trasladas a esos años y es lo que queremos transmitir: que podemos recuperar aquel espíritu. Estos son tiempos muy confusos, desconcertados. La gente está fastidiada con el dinero. Y los músicos estamos para aliviar las preocupaciones. La vida diaria es dura y en un concierto eres feliz por un rato, que es nuestra misión.