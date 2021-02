Félix Gómez: "la Guardia Civil no es sólo el tópico de la multa”

La Caza. Tramuntana llega hoy a su séptima entrega en la que se sabrá el destino de la sargento Campos (Megan Montaner), desaparecido. En su búsqueda están el cabo Gamero (Alain Hernández) y el sargento Selva (Félix Gómez). Ambos forman un dúo contrapuesto pero a la vez complementario en esta ficción producida por DLO para La 1 sobre la labor de los investigadores de la Guardia Civil.

La saga de La Caza está creada por Agustín Martínez, que también ha escrito esta continuación del Pirineo a la serranía al norte de la isla de Mallorca. Gómez, que también formará parte de Fuerza de paz, que ha comenzado a rodarse, revela algunos de los detalles sobre la situación de la serie mallorquina.

–¿Cómo se siente de guardia civil?

–La Caza ha sido un proyecto precioso. Me llegó el ofrecimiento por sorpresa. El sargento Selva se ha salido de mis personajes habituales.

–¿Era necesario el contrapunto, un tercer vértice, para avivar la tensión entre la pareja protagonista?

–Agustín Martínez lo consideró así. La protagonista, la sargento Campos, ha desaparecido, y es interesante un personaje antagónico desde fuera. Pero si analizas a ambos, a Campos y a Selva, son bastante similares.

–Ambos son muy exigentes.

–Para ser investigador de la UCO debe ser así. La cabeza te va a mil por hora. Están centrados y no admiten frivolidades. Los detalles en algunas escenas hacen mucho.

–¿Cómo trabajó para convertirse en la ficción en un guardia civil?

–Desde el primer momento hemos tenido toda la supervisión y apoyo. Tuvimos un aparte de entrenamiento, durante varios días, en la base central en Madrid, para los movimientos, el manejo de armas. En secuencias de actuaciones policiales siempre hay asesores presentes y en escenas de trabajo incluso aparecen profesionales reales. Es muy de agradecer porque le da un empaque verosímil a la serie.

–¿Qué aprendizaje saca de esta experiencia?

–La Guardia Civil no es sólo el tópico de la multa de tráfico. Sabemos de su preparación. Es un cuerpo totalmente entregado y he podido vivirlo de una manera excepcional. Impresiona la vocación y el servicio. Mantengo el contacto con muchas de las personas que han formado parte de la serie.

–El rodaje de esta serie se vio complicado con el confinamiento.

–Me gusta remarcar que la pandemia la hemos vivido todos y no me gusta sentirme especial. Con este rodaje todo se complicó más, pero como el trabajo de tantas personas. Tuvimos suerte de que no sufriéramos contagios pero no me gustaría resaltar como algo especial haber trabajado en estas condiciones. Era nuestra responsabilidad. Nos hemos adaptado a los protocolos, con todas las exigencias. Nos iba en el empeño.

–Se vieron obligados a suspender el rodaje.

–Fue el último rodaje que se mantuvo el pasado marzo en España porque estábamos realmente aislados. Regresamos a casa en tiempo récord gracias a la productora.

–¿Qué recuerdo tiene de su gran paso por MasterChef?

–En MasterChef se me notó que disfruté mucho. Empecé poco a poco. Me fui sintiendo en casa y demostré la evolución.

–¿Se siente además de actor, chef?

–No, no. Yo digo que soy “de la familia de MasterChef”. Ser cocinero son palabras mayores.

–¿Se imaginaba llegar tan lejos en aquel programa?

–No me imaginaba lo que podía aprender. Nunca pensé que iba a dar de comer a cien personas en tres horas.