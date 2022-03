Ibai Llanos confirma que es concursante de Supervivientes 2022

Supervivientes se ha convertido en unos de los reality show más populares de los últimos años. Su primera emisión tuvo lugar el 10 de septiembre de 2000 en la cadena perteneciente a Mediaset, Telecinco. Tras un breve paso por Antena 3, donde se comenzaron a incluir a celebridades y personajes relevantes de la actualidad social, regresó a Telecinco junto a Cuatro para cosechar un éxito tras otro. Los concursantes son abandonados en una isla y cuentan con diferentes pruebas de supervivencia para conseguir todo tipo de recursos.

Uno de los grandes éxitos del formato radica en el casting de las caras famosas concursantes, de las que los espectadores son testigos de su propia evolución en el entorno, así como numerosos conflictos y situaciones fuera de la zona de confort. Por ello, no es de extrañar que un nombre haya resonado últimamente como posible nuevo concursante de la nueva edición que ya preparan conjuntamente Cuatro y Telecinco. Hablamos del streamer del momento y una de las caras más reconocibles y queridas de ese mundo: Ibai Llanos.

El streamer confirma su participación

Los rumores llevaban sucediéndose días y los hervideros de la red ardían con la posibilidad de que el reconocido streamer pudiera ser uno de los invitados a participar del concurso. El propio Ibai Llanos ha dado por zanjadas todas las especulaciones confirmando en directo desde su propio canal su participación en el famoso reality: "Voy a ser uno de los concursantes de Supervivientes".

Ibai Llanos se convierte de esta forma en una apuesta sobre seguro de la cadena perteneciente a Mediaset. El comunicador anticipaba la noticia a través de sus redes sociales: "Esta noche tendréis un vídeo en el canal de Youtube". A través de su plataforma de Youtube, el influencer confirmaba lo que era un secreto a voces, ofreciendo diversas capturas que llevaban varios días circulando por la red: "Una de las cosas que os quería comentar es que, efectivamente, he aceptado esta oferta de Telecinco. Principalmente porque creo que a nivel de poder adelgazar y demás va a venir muy bien".

El streamer ha admitido que se trata de un reto muy importante para el pero que también desea tomar esta ocasión como una oportunidad para "representar a mi comunidad en un reality show de una cadena tradicional". Ibai se toma muy en serio los beneficios de esta participación: "Creo que a nivel de poder adelgazar y demás me puede ir muy bien. Quería hacer un streaming especial anunciándolo y tal, lo que pasa es que no lo he hecho porque sé la repercusión que va a tener todo estoy ahora mismo no me apetece tener que aguantarlo".

Pero para sorpresa de todos sus seguidores tan solo era una broma del popular presentador para trolear a todos sus seguidores: "Y también lo que vas a tener que aguantar es tú si te lo has creído en casa". Sus seguidores se lo han tomado bastante bien, ya que ya circulan por la red diversos vídeos con tan solo la secuencia donde el comunicador confirma su participación en el reality. Así que no, por el mom ento Ibai no tiene planeada su participación en ningún formato del estilo pero no es de extrañar que sí decida montar él mismo su propio Supervivientes a través de sus plataformas.