Iñaki Gabilondo cierra su etapa profesional

Quien fuera voz matinal líder durante más de dos décadas, el periodista vasco Iñaki Gabilondo, muy vinculado a Andalucía desde que fuera director de Radio Sevilla, cierra su andadura profesional. Lo anunció en Hora 25, el veterano espacio de su cadena durante 50 años, la SER, y entrevistado por quien se le considera su heredero en las ondas, Aimar Bretos. Esa charla de adiós se resume en la frase de "hacerse mayor es un proceso de despedidas, sistemático e incesante".

El donostiarra Gabilondo cumple 79 años en octubre y que ya estaba cansado de oírse, "me estaba aburriendo de mí", llegaba a contar incluso con escéptico lamento, por lo que a partir de ahora quiere oír y ver lo que hacen otros, tras haberse entregado a la información y opinión durante 58 años, entre la SER, TVE en varias etapas, las cadenas autonómicas, Cuatro, CNN + y Movistar +. La clave de su historia profesional pasa por la primavera de 2005, cuando fue convencido para cerrar etapa en Hoy por hoy para dar el paso a encabezar los informativos de la nueva cadena Cuatro, cambio de Canal + a un canal por completo en abierto de Prisa, con aires innovadores. La aventura en esos años no fue tan atinada como Gabilondo y su equipo hubiera deseando.

Esta despedida quería hacerla de manera discreta, marcharse sin más, pero aún quedan proyectos por emitirse en Movistar +, un par de producciones en línea con Cuando ya no esté, sobre conceptos futuros en todos los ámbitos y Porvernir, que aunaba ficción y documental.

"Aquí, en la radio, cuando dejé de hacer los comentarios de Hoy por hoy es cuando hubiera debido, seguramente, ya dejar todo, que era mi intención", reflexionó anoche, su corazón dejó claro por entonces "que había llegado al fin".

Sobre la situación del país, Gabilondo argumentaba anoche que cuando en España hay un proyecto conjunto el país hace asombrar al mundo. En estos tiempos, entre operaciones de derribo entre gobiernos y oposiciones, "demoler por sistema", la política le decepciona.

📽 Iñaki Gabilondo: "Estamos entendiendo como algo natural que la tarea de la oposición sea demoler por sistema cada una de las cosas que pasen. Es una aberración"https://t.co/w3Mg42xzal pic.twitter.com/EQNZ4tEMkx — Hora 25 (@hora25) September 21, 2021

Una voz crítica y serena pliega velas y que la radio actual "es la adecuada a la sociedad actual". Sobre el decenso audiencia, argumentó: "la radio vivió una época de vértigo y de pánico. La radio está en el coche... Este es un momento más complejo, más profundo, pero tiene un poco de eso: la radio está haciendo su trabajo y al mismo tiempo anda buscando con cierto nerviosismo a oyentes que no sabemos dónde están", advirtiendo que "es muy peligroso creerse que la radio corresponde a un medio pasado".

"Si oyes la radio puedes hacer de todo. La radio te hace la segunda voz, si quieres la escuchas, si quieres la oyes", explicó con su sabiduría. Y ante el periodismo en general, el informador insiste en que la opinión pública intenta esquivar las fake news, "ya sabe que necesita pozos de agua potable informativa. En el momento en el que un aluvión de aguas de todo tipo. Las 'fake news' son una industria que sirve para envenenar, intencionada. Hay que jugar limpio porque nos jugamos la vida", insiste.

"La SER a mí me ha dado todo. Cada vez que he oído que se encendía la luz roja he sentido el calambre de un niño que soñaba con estar ahí", ha evocado.

