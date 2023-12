Kate Winslet y el premiado (y tormentoso) episodio de 'I am' junto a su hija

La premiada ficción antológica británica I am vuelve al canal COSMO este próximo martes por la noche, 22.00 horas, con I am Ruth, una desgarradora historia galardonada con dos premios Bafta. La oscarizada actriz Kate Winslet y su hija Mia Threapleton protagonizan este episodio con formato de largometraje sobre la complicada dinámica de una madre y una hija incapaces de comunicarse.

El telefilme se ofrece en COSMO este martes 12. Winslet es una madre soltera de clase media que se desvive por sus dos hijos: Freya (Mia Threapleton), de 17 años, y Billy, que se ha ido a la universidad. Freya ha desarrollado una adicción realmente destructiva a las redes sociales y se siente frustrada con su madre. Ruth no entiende lo que pasa y no sabe cómo afrontarlo, pero su instinto la empuja a esforzarse para intentar ayudar a su hija.

La historia fue desarrollada y coescrita por Dominic Savage, creador de I am, y Kate Winslet, quienes decidieron contar una historia sobre la crisis endémica de salud mental que afecta a los jóvenes. El resultado es una representación honesta y auténtica de la relación cada vez más tensa de una madre y su hija, y un retrato sobre la perniciosa relación que los jóvenes pueden desarrollar con las redes sociales.

Interpretar a madre e hija en la ficción ha supuesto un reto tanto para Kate Winslet como para su hija Mia Threapleton, aún más si tenemos en cuenta que parte del diálogo entre ellas es improvisado. Winslet dice lo siguiente sobre trabajar con su hija: “Todo estaba muy borroso en cuanto a lo que era real y lo que no, y si estábamos actuando o no. Estamos interpretando a personajes, estas personas no somos nosotras y no es nuestra historia. Pero obviamente, una no puede evitar inspirarse en sus experiencias person