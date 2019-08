Uno de los grandes cambios de la temporada de la RTVA llega el lunes a las seis de la mañana. El 2 de septiembre a esa hora Jesús Vigorra se pone al frente de Las mañanas de Andalucía, el nuevo programa matinal de Canal Sur Radio. El periodista cordobés comienza esta nueva etapa con ilusión, ganas y la humildad de que le caracteriza.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa en las mañanas de Canal Sur Radio?

–Es un cambio de vida radical con 60 años cumplidos. Pero compensa. Era algo que yo tenía que aceptar porque sino me hubiera arrepentido toda la vida. La radio me llena y me compensa mucho.

–Llega para tomar el relevo de Tom Martín Benítez y La hora de Andalucía, que estuvo más de veinte años en antena...

–Sí. Llego con incertidumbre por saber qué pasará pero con mucho entusiasmo. No me esperaba que me propusieran un programa en esta franja horaria, de seis horas, y estoy encantado. Lo que viene es una celebración.

–¿Cómo fue el momento en el que se lo propusieron?

–Con Juan Miguel Vega, el actual director de Canal Sur, Radio, compartí hace casi treinta años un informativo. Me llamó antes de que se hiciera público que él sería el nuevo director de la emisora. Me contó que él iba a estar al frente y me propuso que yo hiciera las mañanas. Me mostró su total confianza y yo no pude más que aceptar la propuesta.

–Comienza una etapa y cierra otra de veinte años, tiempo que ha estado al frente del programa vespertino El Público...

–Sí, el programa tenía veinte años y el paso de cerrar esa etapa es el paso que me permite pasar a esta nueva.

–¿Va a haber algo de la esencia de El Público en Las mañanas de Andalucía?

–Sí, el ‘dale caña, Vigorra’ no va a faltar. Va a florecer cada día a las diez de la mañana. Quiero que sea así porque creo en una radio útil. La gente nos busca cuando tiene un problema. Cuando tienen quejas contra las empresas, contra la administración... Cuando no se sienten escuchados nos llaman y esa hora de las quejas la vamos a retomar. Seguirán a mi lado Joaquín Moeckel y Francisco Arévalo, que entre otros formarán parte del equipo de expertos con el que vamos a destapar muchos asuntos y a ayudar a los oyentes. Para mí ese es el verdadero poder de la radio, el de ayudar a la gente.

–¿Cómo han acogido la noticia de su incorporación a las mañanas en RTVA?

–De momento en la casa ha sido muy bien acogido. Quiero que todo el mundo cuente cosas y que tanto los trabajadores de Canal Sur como los oyentes sientan que este también es su espacio.

–La franja matinal es la más potente de la radio y al mismo tiempo la que cuenta con mayor competencia... Herrera, Ángels Barceló, Carlos Alsina...

–Sí, lo es. Es una franja horaria complicada pero nosotros salimos a la pelea con humildad pero sin complejos. Así lo haremos para dar lo mejor de nosotros a nuestros oyentes.