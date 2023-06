Lluís Llongueras no fue el inventor de aquel pelo-pincho ochentero de Julia Otero

El peluquero catalán Lluís Llongueras fue el máximo exponente español en peinados y tratamiento del cabello y un nombre internacional. El maestro de peluqueros y continuo renovador, falleció este lunes a los 87 años, contando con más de un centenar de salones de belleza repartidos por España y otros países y después de haber protagonizado un grave encontronazo familiar hace treces años con sus socios y herederos, los hijos de su primera mujer.

La figura de Llongueras estaba entre las más reconocidas en el ámbito del estilismo, por veteranía, innovación y atención al cliente. La carrera profesional, iniciada como aprendiz en un local regentado por su padre, se extendió desde el año 1958. Entre sus apreciadas clientas figuraba la propia reina doña Sofía, que en este jueves se encuentra en Ammán junto al rey emérito para la boda del príncipe jordano Hussein.

Este mismo lunes cuando se supo de su fallecimiento la memoria colectiva se dirigió a peinados célebres de Llongueras y se suponía que uno de los más emblemáticos había sido el pelo-pincho de Julia Otero cuando en 1988 aparecía al mediodía en La Primera conduciendo el concurso 3x4, su primera gran oportunidad a nivel nacional de la periodista de origen gallego criada en Cataluña.

En Más vale tarde Iñaki López contó con la presencia de la propia Julia Otero, que en las tardes conduce Julia en la onda, en Onda Cero, y ambos evocaron el prestigio de Llongueras. ¿Pero fue el peluquero catalán quien impuso el exitoso pelo-pincho a raíz de las apariciones de Julia Otero?

Julia Otero desmiente el mito de Llongueras como creador de su icónico peinado en los 80 y aprovecha para lanzar un dardo a las cosas que importan en la "M30" pic.twitter.com/ZzHHNvLpdr — TVMASPI (@sebas_maspons) May 30, 2023

La veterana periodista asegura que no, aunque el peluquero llegara a decir que sí. Aquel peinado con el que se hizo ella aún más popular tiene una historia barcelonesa que no está emparentada con el fallecido estilista. A Llongueras se le considera uno de los promotores del llamado 'pelo frito', peinado desenfadado que podía convertirse en look de gala, pero el peinado más famosos los 80 en TVE junto al cardado de Mayra en el Un, dos, tres, no era del peluquero de la voz rota aunque sin embargo el look de Rosa María Calaf sí fue iniciativa de él. Julia Otero recordó que su hija coincidió en el colegio con los hijos de las segundas nupcias de Llongueras y de ahí que tuviera de forma más reciente un vínculo con él, definiéndolo como un empresario valiente, distinto y que "creó una forma diferente de ver socialmente al peluquero".