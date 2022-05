Luis Lorenzo participó en series tan populares como El comisario o La que se avecina, pero la realidad ha superado a la ficción. El intérprete ha sido puesto a disposición judicial por la Guardia Civil junto a su mujer Arancha, acusados ambos de haber envenenado a Isabel, la que fue tía de su esposa.

Hace apenas un año, la mujer de Luis Lorenzo invitaba a su domicilio de Rivas a su tía viuda cuya residencia se encontraba en Asturias. El hermano de Isabel, José, consideraba la situación sospechosa, ya que cuando llamaba para preguntar por la mujer de avanzada edad tanto Arancha como Luis le impedían tener contacto con ella.

¿Quién es Luis Lorenzo y por qué ha sido detenido?

Luis Lorenzo nació en Madrid el 24 de julio de 1960 y destaca por sus interpretaciones como actor y por ser un conocido presentador. Comenzó En Hola Rafaella!, el famoso programa de entretenimiento de Raffaella Carrá en TVE. También participó en la serie Para Elisa y acompañó a Bárbara Rey en el programa musical Esto es Espectáculo. En el 2002 presentó el programa Decisión Final. También es conocido por un sinfín de series como Al salir de clase, Paraíso, La Familia Mata, La que se avecina, Yo soy Bea, Hospital Central o El Comisario.

El fallecimiento de Isabel ha supuesto la detención tanto de Lorenzo como de su mujer Arancha. La situación se complicó cuando la ausencia se iba prolongando en el tiempo, llegando a estar sin noticias de Isabel desde marzo de 2021. La sospecha creció y ante la posibilidad de que algo no fuera bien, José presentó una denuncia por desaparición en un cuartel de la Guardia Civil.

Los hechos se desencadenaron uno tras otro. La Benemérita de Asturias transfirió el asunto a sus homólogos de Madrid, dado que el caso exigía proximidad e inmediatez. Los agentes encargados de la desaparición se personaron en casa de Luis Lorenzo. Según diversas fuentes, el actor los habría recibido con una sonrisa y una gran tranquilidad. Al ser preguntando por la desaparecida, Lorenzo confirmó que Isabel vivía junto a ellos pero que no se encontraba desaparecida. También respondió a las preguntas sobre el estado de Isabel alegando que se encontraba bien pero se negó a que los agentes pudieran entrar al domicilio para comprobar el estado de la anciana: “A mi casa solo se entra con una orden judicial”.

En este punto, cabe recordar que la ley no permite a los agentes policiales entrar en el domicilio sino hay indicios claros de peligro, por lo que tuvieron que marcharse de la zona sin poder confirmar cómo se encontraba Isabel. La mujer fue diagnosticada con demencia en su estancia en el domicilio de Luis y Arancha por un médico. Sin embargo, antes de residir formalmente junto a la pareja, la mujer ya pasaba largos períodos junto a ellos, comportándose como si tuviera demencia. Cuando volvía a Asturias la demencia desaparecía. En junio de 2021, Isabel fallece en la casa de Rivas de Luis Lorenzo. entonces el matrimonio decide mandar de vuelta a Asturias el cuerpo para que pueda ser enterrada en su tierra. Contaban, además, con un papel que certificaba que la muerte se había producido de manera natural tras la demencia diagnosticada y las enfermedades que acarreaba. No obstante, el doctor no realizó ningún otro análisis ni albergó ninguna duda.

El matrimonio no contaba con José, el hermano de Isabel, el cual seguía con la idea de que su hermana estaba bien tanto física como mentalmente a pesar de su edad. Volvió a la Guardia Civil sugiriendo que su hermana podía haber sido asesinada por lo que solicitó una autopsia, acción que consiguió tras insistir y conseguir que la Justicia le diera la razón. La autopsia reveló que en el cuerpo de Isabel había dos metales en gran cantidad, responsables de la muerte de la mujer, la cual murió envenenada. El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, situado en Tres Cantos, Madrid, descubrieron que Luis Lorenzo se gastó 30.000 euros durante la estancia de Isabel en Rivas. Este hecho supuso uno de los grandes pilares de la investigación ya que los ingresos de Lorenzo eran bastantes bajos, unido al hecho de que la mujer había hecho testamento poco antes de su fallecimiento, cuya única beneficiaria era precisamente la esposa de Luis, Arancha.