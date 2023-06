Lydia Bosch y el infernal ritmo diario para una serie como 'Mía es la venganza'

Mía es la venganza acaba de estrenarse esta semana en las sobremesas de Telecinco (hoy miércoles emite su tercera entrega), ocupando el primer tramo de la tarde donde se venía programando Sálvame Limón, a las 15.45. Esta ficción de Alea Media cuenta creada por Aurora Guerra, tiene de productora ejecutiva a la jefa de ficción de Mediaset, Arantxa Écijla.

Lydia Bosch es la veterana actriz que se reencuentra con el logo de Telecinco al frente de un reparto coral donde están José Sospedra, Armando del Río, Begoña Maestre o Natalia Rodríguez. Bosch es una mujer con un drama personal con sus hijas y que con los año regenta un club deportivo de élite en el que se codea con la alta sociedad. Una imprevista aparición hace saltar los fantasmas del pasado.

–Se estrena Mía es la venganza tras un año de producción y rodaje ¿cuál es su sensación?

–Pues es la misma sensación que tener a una criatura. Verla nacer... Estoy muy orgullosa y satisfecha con el trabajo de todo el equipo. esta criatura ha nacido y está llena de vitaminas, de todo lo que le hemos aportado.

–¿Cuánta es la venganza que hay contenida en estas historiaas?

–Mucha, pero no estamos sólo ante la historia de la venganza de los protagonistas. La venganza es el motor para hablar de muchas otras cosas, del día a día en un lugar donde convergen tantas personas. Se habla de la lucha de clases, de las luchas en el seno de una familia, de los secretos que cada uno de nosotros guardamos. Son elementos universales.

–¿Qué nos puede decir de los jóvenes actores que están a su lado?

–Es un grupo excepcional porque para una serie diaria se necesita un grupo compacto y bien avenido. Pero además de los actores es el trabajo de producción, d e los planos espectaculares de exteriores. Son paisajes que van a gustar a la audiencia mientras sigan las historias.

–¿Había trabajado anteriormente con este equipo?

–No. Vamos a completar una temporada completa y espero que podamos estar mucho tiempo con los espectadores. En esta serie he coincidido de nuevo con Begoña Maestre, que era mi hija en una anterior serie con Telecinco, Motivos personales. Ahora hace de mí misma cuando era joven. Ambas interpretamos a Sonia Hidalgo en distintas edades, es como ser de nuevo madre e hija en la ficción.

–¿Cómo lleva el ritmo de una serie diaria?

–Hay que estar mentalizada. Trabajar en una serie diaria es lo más duro a nivel profesional. Te acarrea una implicación pero sobre todo una continuidad con la que tienes que estar en forma en todos los aspectos. Te levantas a las cinco de la mañana y terminas a las ocho de la tarde y entonces tienes que estudiar siete secuencias del día siguiente. Es más agotador cuando es una personaje que a nivel emocional se encuentra al borde del absimo, tienes que estar con una tensión diaria para sobrevellevarlo.

–¿Cómo es Sonia Hidalgo, una mujer con mucha maldad en su interior?

–Es una mujer con unos dramáticos acontecimientos a sus espaldas que se enfrenta a su realidad actual. Se ha convertido en una mujer fría, poderosa. No tiene una maldad gratuita. La vida le ha enseñado de que antes de que te pisen, ella pisa. Sonia es consecuencia de lo que ha vivido. El personaje tiene esa parte clara y esa otra oscura que pueden tener muchas personas de nuestro entorno.

–¿Cómo prosigue la historia tras estos capítulos?

–Mía es la venganza es un producto muy bueno y no tiene que envidiar a las series de prime time. Ahora que viene el verano a las 15.45 es una buena hora para seguir sus tramas.

–¿Apela la historia a la de Motivos personales, redescubierta en Netflix al cabo de casi veinte años?

–Ambas son grandes series. Motivos personales salvo que los móviles son como ladrillos y la ropa es de otra década puede ser una serie estrenada hoy día. Javier Holgado y Carlos Vila, hicieron una drama que sigue vigente hoy en día. Supieron armar una gran historia con unos actores muy en forma.

La historia del apellido de Lydia Bosch

–¿Qué evolución han vivido las series españoles desde hace veinte años hasta la actualidad?

–Los medios han podido evolucionar pero antes y ahora se han estado haciendo unas magníficas series. Ahora se ha aprovechado toda la innovación tecnológica y hay planos de cabeza caliente, de drones, que eran impensables años atrás. Pero en cuanto a armonía, al gusto de los planos, guiones, personajesa lo largo de los últimos 30 años ha habido un gran nivel en España.

–¿Es cierto que Chicho Ibáñez Serrador improvisó lo que es su apellido artístico, Bosch por Boquera, su apellido real?

–Es así, no es leyenda. En la presentación de la temporada del Un, dos, tres me presento y digo, “hola, soy Lydia Bo...” y Chicho saltó:“Bosch, como nuestras cámaras. Va a triunfar como las nuevas cámaras”. Me lo tomé como un juego, no pensaba entonces que me iba a dedicar al cine y a la TV. Y casi 40 años después ahí sigo como Lydia Bosch. Si llego a un hotel ven mi apellido real, pero todo el mundo me dice “Bosch”.