Cómo el sevillano Manuel Summers cambió la vida de los españoles un año después de morir

Para que en 1994 apareciera Chiquito de la Calzada en Antena 3 y así permanecer en la memoria colectiva de los españoles hasta nuestros días, 30 años antes debió surgir alguien como Juanito de Tarifa, profeta también de El Risitas. Tuvo que ser este tarifeño el que abriera camino a la forma de entender el humor del cineasta Manuel Summers, que falleció en 1993.

El desinhibido creador sevillano ha centrado los empeños del realizador Miguel Olid, de Canal Sur, para un documental que se estrena esta noche a nivel nacional, en La 2, en Imprescindibles, a las 21.30, tras pasar por Andalucía TV hace unas semanas.

Summers el rebelde es una panorámica de la expresión del dibujante Manolo Summers, de su humor desatado, su escepticismo entusiasta que le llevaba a criticar todo y lo que le granjeó antipatías políticas que terminaron por difuminar todo su legado.

Director ácrata, a veces precipitado y descuidado, capaz de sutilidades sublimes o de golpes chuscos hasta superar lo zafio, siempre supo atrapar la calle y sus habitantes más excéntricos.

Juanito de Tarifa es uno de esos ejemplos y ese estilo de Manuel caló en su hermano Tomás, guionista y después productor que falleció hace dos años. Tomás trabajó en algunas de las películas de su hermano. Como Guillermo, que terminamos de conocer desde sus apariciones en TVE en los años 80 desde Y sin embargo, te quiero.

Los Summers trabajaron la cantera del humor de la calle. La que también se entreveía en los ojos a través de los anónimos participantes de Saque bola (el primer concurso de Canal Sur, sí, de cuentachistes) y del elenco del posterior Genio y figura de Antena 3, de donde surgieron Chiquito de la Calzada, en un descubrimiento de chiripa, o Paz Padilla.

Más tarde, ya en este siglo, el recordado Tomás Summers dio la gran oportunidad a Manu Sánchez, que forjó el concepto de late show en la cadena andaluza. Juanito, este espigado cómico involuntario de Tarifa, es el ‘padre’ de todos ellos.

En La niña de luto, uno de los grandes títulos pioneros de Manuel Summers en el largometraje, de 1964, Andalucía se mostraba tal como era, con sus contrastes y anacronismos en los aperturistas años 60, por las calles de La Palma del Condado y la oscura ribera del río Tinto, un paisaje pertubador hasta alcanzar lo onírico. El sueño entre las pesadillas.

Alfredo Landa y María José Alfonso, dos novios que no pueden culminar su amor por los fallecimientos consecutivos de los familiares de ella, era la pareja protagonista de la que se rodeaba grandiosos secundarios y muchos anónimos vecinos onubenses. Y en cada visionado llama la atención ese imprevisto fichaje del tarifeño que se adelantó en 30 años al descubrimiento de Chiquito. Manuel no pudo contemplar este asombroso parecido de personajes, del éxito conseguido por su hermano al destapar al cantaor sevillano.

Juanito de Tarifa fue llevado a La Palma del Condado por Manuel Summers para que se interpretara a sí mismo en esa historia de la Andalucía sincera. Para que fuera él, sin más. El joven cineasta había hecho la mili pocos años antes en la localidad de Guzmán el Bueno así que tenía claro que debía contar con ese vecino de pronunciaciones caóticas, que parodiaba a los locutores de la radio y los remedaba en deliciosos seseos forzados, enhebrando expresiones ininteligibles, estribillos, creando un vocabulario particular. Un léxico personal como repetiría años después su sucesor, Chiquito de la Calzada, y con otro Summers. La risa de Landa en la escena del río ante Juanito es totalmente auténtica.

El tarifeño Wenceslao Segura en un vídeo sobre su localidad recuerda la sorpresa que causó esta interpretación del paisano y cómo se convirtió en ídolo de los vecinos por esta singular interpretación.Juanito de Tarifa representa esa Andalucía cazada al vuelo por los versos sueltos que es la que también moverá a un onubense como Jesús Quintero para mostrarla en sus entrevistas durante años. Es la autenticidad que no se puede imitar ni fingir. La autenticidad que no es capaz siquiera de capturar los realities ante figuras como La Esmeralda en El perro verde, en 1988, y ya posteriormente en las entregas de Ratones Coloraos, El Loco de la Colina o El vagamundo en Canal Sur con el Risitas y su cuñado (claro, no eran cuñados), El Pozí o Tito Triana.

Un paisano de Juanito, Juan Luis Muñoz, el Sabio de Tarifa, fue otro de esos grandes personajes quinterianos que parecen profetizados por Summers entre los habitantes de La niña de luto, título que habría que reclamar por tantos aspectos pioneros y transgresores. Un espíritu que esta noche reclama Miguel Olid en el Imprescindibles de La 2.