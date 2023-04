Mediaset mueve ficha con rapidez: ya tiene sustituta para Alba Carrillo

Esta semana Mediaset se llevaba por delante a una de sus colaboradoras televisivas más carismáticas: Alba Carrillo. El grupo audiovisual, en pleno proceso de renovación, continúa con su particular política de vetos. A la tertuliana de Ya es mediodía y El debate de las tentaciones no se le ha renovado el contrato. Así lo confirmó la productora Unicorn Content, cuya propietaria es Ana Rosa Quintana. “El contrato como colaboradora terminó el pasado 31 de marzo y no ha sido renovado. Por tanto, efectivamente, no seguirá como colaboradora”, explicaba Unicorn, que también ha aclarado que la marcha se ha producido mediante un acuerdo entre la cadena y la productora.

De esta manera, la modelo se ha convertido en un nuevo rostro vetado por Mediaset. La madrileña ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales para confirmar la noticia de su despido y anunciar la llegada de nuevos proyectos a su vida. “Lo primero: agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos. ¡Y espero que me acompañéis! Nada me haría más feliz. Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa os dejo un reel para que os animéis a probar una gran guarrería que a Lucas le apetecía mucho: roll-ups con helado. Gracias por quererme. Es mutuo”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

La lista de vetos en los últimos tiempos no para de sumar nombres. Antonio David, Rocío Carrasco, Rocío Flores, Fidel Albiac, Kiko Rivera, Marta Riesco, Olga Moreno, Bárbara Rey, Gloria Camila, Ortega Cano, José Fernando, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Carmen Lomana son otros personajes públicos que han desaparecido de las pantallas de Mediaset.

El despido fulminante de Alba Carrillo dejaba un hueco en Ya es mediodía que ha sido ocupado por Irene Junquera. La periodista curtida en El Chiringuito de Jugones ha sido la elegida para cubrir la vacante de la modelo. Joaquín Prat, el presentador del magacín, ha dado la bienvenida a la nueva compañera del programa. “Se incorpora y lo celebramos”, ha dicho.

Irene Junquera dio sus primeros pasos en televisión en El Chiringuito de Jugones, donde ejerció el papel de copresentadora y voz de la audiencia. Posteriormente ha trabajado en Radio Marca, Deportes Cuatro, Zapeando, El desmarque de Cuatro, Zapeando y recientemente ha colaborado con el espacio En boca de todos que presenta Diego Losada. Un rostro ligado al deporte y un perfil más conciliador que el de Alba Carrillo que pasa a formar parte de la sección Fresh de Ya es mediodía.