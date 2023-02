Mocedades, medio siglo después, recibe el homenaje de Miguel Poveda con 'Eres tú'

Miguel Poveda tras ganar en Dúos increíbles con el cordobés Antonio José se ve en condiciones de presentarse a un festival como el de Benidorm y dar el salto como participante para aspirar al Festival de Eurovisión. "¿Por qué no?", admite Poveda. Le ha pillado el aire a la competición musical y lo que hubiera sido una quimera años atrás ahora lo ve factible.

Poveda participa como invitado en la segunda semifinal del Benidorm Fest de este jueves. El cantaor reserva una especial versión. Ha adaptado al quejío el Eres tú de Mocedades, segundo puesto en 1973, y la canción eurovisiva española más internacional. Al cumplirse el medio siglo de aquel éxito, en Benidorm se reproduce con la visión flamenca del barcelonés.

¿Es la hora del flamenco en Eurovisión? Este jueves aspira a Liverpool unas bulerías, Eaea, a cargo de Blanca Paloma para representar a España. "Nos libera de prejuicios y complejos", observa Poveda. Al cabo de 40 años podría volver el flamenco al festival tras aquel injusto último puesto de Remedios Amaya con Quién maneja mi barca.

"No se trata de defender géneros sino que quien te vaya a representar tenga todos los elementos que te hagan ganar. Si el flamenco es uno de esos ingredientes, fenomenal", ha admitido el cantaor. No se trata por tanto de buscar un éxito flamenco para llevar a Europa sino siempre la canción más idónea. Si tiene un marcado acento español, mejor. "Pero nosotros somos más diversos", destacaba Poveda en la rueda de prensa de la semifinal al destacar que la música española tiene talento y margen para salir airosa del reto de ganar en Eurovisión. "Si alguien ganara cantado con una soleá, imagínate. Pero no sólo somos flamenco. Somos más cosas", ha añadido con visión.

En la rueda de prensa ha coincidido con otra de las sonadas invitadas de este jueves, Gloria Trevi, en un acto desde el Mirador del Castillo de Benidorm conducido por la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre.