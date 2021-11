'Ojo de Halcón', un superhéroe navideño

La quinta serie Marvel llega hoy a la plataforma Disney +, en busca de mejores expectativas entre los clientes tras pasar un tanto de largo sus antecesoras.

Con el reclamo de la Navidad en su temática Ojo de Halcón da una oportunidad a este superhéroe y a una coprotagonista femenina, una arquera, Kate Bishop, que ayudará al personaje que oculta la identidad de Clint Barton.

Jeremy Renner y Hailee Steinfeld son los actores principales de este Ojo de Halcón. "En esta serie vamos a un mundo muy corriente, a la Navidad en Nueva York.Ojo de Halcón aquí no es un superhéroe: está de vacaciones con su familia", explica Renner, que tras sus apariciones en las películas de los Vengadores vuelve a tomar el arco.

Atención, spoilers, hay que recordar que Clint Barton, el nombre real detrás de Ojo de Halcón, fue uno de los personajes peor parados del combate apocalíptico de la cinta Vengadores: Endgame (2019). En esa película, el personaje de Renner vio cómo Viuda Negra (Scarlett Johansson) se sacrificaba en su lugar como un paso ineludible para detener y derrotar al malvado Thanos.

Esta serie no elude el trauma que vivió Ojo del Halcón, pero lo contrapone con la felicidad, las sonrisas y la ilusión de las fiestas navideñas en Nueva York.

Renner subraya el contraste entre el tono "ligero" de una historia ambientada en la Navidad y "el peso que carga" su personaje por dichas heridas del pasado. "Hay un maravilloso equilibrio ahí y creo que sienta las pautas de lo que pasa a lo largo de la serie para todos los personajes", asegura el actor.

Sobre la joven actriz protagonista, desde su fantástica presentación pública con Valor de ley (2010) de los hermanos Coen, que le dio una candidatura al Óscar a la mejor actriz de reparto, Steinfeld se ha consolidado como uno de los talentos emergentes en Hollywood gracias a películas como Al filo de los diecisiete (2016) o la serie Dickinson.

Ahora aterriza en el universo de Marvel con la responsabilidad de encarnar a Kate Bishop y con la posibilidad de convertirse en una nueva favorita del público tras el fin de los Vengadores.

La actriz destacó que tener a Renner como compañero de escenas fue un punto a favor para incorporarse al proyecto. "Realmente no había nada en la serie que no sonara genial para mí. Pero me emocionaba interpretar a este personaje, alguien que es fuerte, independiente, perfeccionista, que quiere estar en la acción para hacer el bien y ayudar a la gente.