"Oriol busca su sitio y tiene malas compañías"

Álvaro Díaz es uno de los dos jóvenes actores andaluces que se han sumado en los jueves de La 1 a esta temporada 22 de Cuéntame cómo pasó, ambientada en 1993. Este intérprete fue escogido por el Grupo Ganga para dar vida ya como joven a Oriol, el hijo de Inés Alcántara (Irene Visedo). En este elenco principal andaluz, junto a la veterana María Galiana, la onubense Teresa Pérez es Diana,cla sobrina olímpica de la familia, hija de Paquita y el fallecido Miguelón.

–¿Cuéntame le encontró en Málaga o en Madrid?

–Yo sigo unido a Málaga. Soy de Riogordo y vivo ahora entre Madrid y Málaga, donde termino mis estudios de arte dramático. El equipo de Cuéntame es una maravilla y me permite terminar la carrera en ESAEM. La escuela me ha apoyado en todo momento.

–¿Tenía claro desde siempre que quería ser actor?

–Supongo que no hay un momento concreto en que quisiera ser actor. Siempre me ha gustado el cine, interpretar. Me he ido encaminando desde muy pequeño por es una pasión. Hay un montón de actores, de películas que me han marcado.

"Yo nací un año antes de que se estrenara Cuéntame, soy del año 2000"

–¿Dónde le hemos podido ver hasta ahora?

–Empecé en el teatro con la obra Broken Play, del actor y director Chico García. Empecé ahí. En lo audiovisual tengo un papel pequeño en Feria: La luz más oscura. Cuéntame me llegó a través de mi representante y superé el casting el verano pasado.

–¿Qué requerían para un nuevo Oriol?

–El perfil sobre todo era que nos pareciéramos al anterior actor. Eran fundamentales escenas sobre los skinheads, que es el eje del personaje. Tenía mucho pelo y me lo rapé ante las cámaras en varias tomas únicas.

–¿Había seguido la serie Cuéntame de pequeño?

–Yo nací un año antes de que se estrenara Cuéntame, soy del año 2000. Nunca había seguido la serie hasta ahora. Mi madre la seguía al principio y me recordó cosas. No tenía mucha idea y me puse al día con las historias. Sergio Barrejón, coordinador de guiones, ha estado conmigo en estos meses contándome detalles del pasado de Oriol y su madre. Es un personaje que ha sufrido en su infancia.

–¿Y cómo fue el encuentro con su madre en la ficción?

–La conocí el primer día trabajo en maquillaje y peluquería. Hemos conectado. Tenemos esa química de madre-hjjo. Nuestra relación en la ficción no es buena y precisamente por eso hay que trabajar y tener un entendimiento total.

–Su papel es un joven de extrema derecha ¿conocía de los libros de Historia personajes como Tejero, al que se alude en las tramas?

–Todo el franquismo y la transición lo estudié en el instituto. Son momentos de la Historia de España que me interesan. Del comportamiento de los skinheads me he ido informando para crear mi personaje.

–¿En qué momento se encuentra el nieto mayor de Antonio Alcántara?

–Oriol es un chico que está entre la adolescencia y la edad adulta, busca su sitio y tiene malas compañías de las que deberá darse cuenta de su error. Ya veremos.

–¿Ya le ha puesto un nombre Imanol Arias?

–Se me dirige diciendo “Oriol, hijo”, pero me ha dicho que ya se le ocurrirá.