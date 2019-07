RTVE rescata una idea sobre mujeres que pinchó en Canal Sur

FHace año y medio por las noches de Canal Sur pasó más bien de largo Te echo de menos, con Beatriz Diaz y diez mujeres de la localidad sevillana de El Ronquillo que dejaban a sus familias ante el desafío de cumplir con sus quehaceres domésticos y profesionales. RTVE es la que retoma la idea para 7 días sin ellas, que se estrena el lunes a las 22.40.

En esta ocasión es una localidad segoviana la que vivirá sin mujeres durante una semana. Este programa también nace con la invitación “a reflexionar sobre el peso de las mujeres en una comunidad, y en particular sobre la ingente cantidad de trabajo no remunerado que realizan a diario”.

El programa emitirá, simultáneamente, lo ocurrido entre las mujeres de Bernury de Porreros (Segovia), que se alojan en un complejo turístico en Vera, Almería, y lo que pasa durante su ausencia en sus hogares. Entre las elegidas figuran la alcaldesa, la dueña de un bar y una madre adolescente.

Te echo de menos pinchó en Canal Sur. TVE toma un formato de la BBC que ha producido la firma Big Bang Media. El formato original es The weeek the women went, que se emitió por primera vez en la televisión británica en 2005 y que, desde entonces, ha sido versionado en 14 países, entre los que se incluye Brasil, Marruecos o Canadá.

El responsable de Big Bang Media, una de las compañías de Mediapro, Alberto Carullo, define el programa como “un experimento único” (aunque haya ya sido ofrecido en Canal Sur) que permitirá a los participantes “retarse en el ámbito colectivo e individual”, mientras que los espectadores “se verán reflejados” en las situaciones y conflictos que se desaten.