Rafa Castaño sigue acorralando a Orestes en 'Pasapalabra'

El bote de Pasapalabra alcanza los 1.150.000 euros, sube los índices de audiencia del programa de Roberto Leal con el duelo de Orestes y Rafa Castaño, que se alternan en las victorias desde el pasado 1 de junio, con el regreso del sevillano al programa donde estuvo ya varios meses en la anterior etapa en Telecinco. De hecho, Orestes y Rafa fue la pareja final que tuvo el programa en Mediaset, en otoño de 2019, tal como recordábamos hace unos días.

Rafa Castaño ha vuelto al cabo de casi tres años al programa y ha mostrado su nivel de preparación y concentración de cara a cazar el bote en esta intentona. Orestes, todo temple, a veces se ve acorralado por su bien conocido rival y amigo que además le gana en entonación en las pruebas de la Pista Musical.

En la entrega de este martes el de Burgos, a punto de cumplir 300 entregas en el plató entre sus dos etapas, ha impuesto su ritmo firme en la primera vuelta del rosco, logrando 21 aciertos en el recorrido. A partir de ahí optó hoy por consumir los segundos y no intentarlo. No tenía claras las cuatro definiciones y prefirió por no arriesgar, creyendo que había dejado noqueado a su contrincante con una ventaja en la vuelta.

💥 Rafa se la juega a todo o nada en @PasapalabraA3 para superar a Orestes ➡ https://t.co/isBuzIG2NE #Pasapalabra pic.twitter.com/Ypj2Tj8gtQ — antena 3 (@antena3com) June 14, 2022

Rafa no se contentó con el empate y subió la apuesta a raíz de tener un fallo. Finalmente se ha quedado a una palabra en blanco y un fallo, mandando a la silla azul a Orestes en la entrega de este miércoles. Por cierte en este día 15 hay casting abierto del programa en Madrid.