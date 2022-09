Cuando Rusia alteró el destino de Miss España 2001 con una pregunta

En 2001 el certamen de Miss España, que con los años quedaría tocado por distintos escándalos, se celebraba en la localidad valenciana de Xátiva. Con ese estilo de galas tipo Murcia qué hermosa eres que habían marcado la década de los 90, Telecinco ofrecía esta suntuosa noche final donde las participantes de las distintas provincias aspiraban a ser coronadas como la más guapa del país. Las pruebas, muy clásicas, iban de la pose en traje de baño al traje típico para rematar con el traje de noche, donde las finalistas iban a ser cuestionadas por el jurado para comprobar su desenvoltura.

Una de ellas, Miss Melilla, Elisabeth Martínez, ha pasado a la memoria de todos por una pregunta que dejó sorprendidos a todos y a la audiencia. Rusia llevaba reinstalada diez años en la historia dejando atrás la URSS. Y Rusia la lio en aquel certamen.

La gala la conducían Natalia Estrada, un ídolo entonces en Italia, y el actor Juanjo Artero, que del recuerdo de Verano Azul se resarciría con su papel en El Comisario. Ambos en su rol de conductores elegantes, amables y como réplica, ya un tanto rancia, de humor y cierto descaro, Felisuco.

En el jurado, rostros populares, la ex Miss María José Besora, la presentadora Teresa Viejo, una antigua Miss Universo, la mexicana Lupita Jones, el deportista Álvaro Bultó (fallecido, ex novio de la infanta Cristina), el cineasta Antonio del Real, el escritor Alberto Vázquez Figueroa o el periodista Luis María Anson, habitual en la comisión para elegir a las bellezas. Y en caso de la localidad anfitriona, allá estaban en el jurado el alcalde y el concejal de Urbanismo (que para eso uno de los premios para la ganadora era una pequeña unifamiliar).

El embajador plenipotenciario, Boris Grigóryevich, venía de Kenia y había sido uno de los representantes de su país en las negociaciones de paz en Kosovo en favor de los intereses rusos y serbios. Disfrutaba de la apacible noche valenciana, en febrero, en un apacible destino español. Pero el señor Grigóryevich, tras años de frío y telón de acero, pensaría para sí ¿qué sabrán estos, los españoles de lo que hemo sido los rusos?

Lo habitual en las preguntas de los jurados de Miss España y de todos los concursos de Miss posibles son juegos florales, cuestiones de caras a la galería. Preguntas que por muy enrevesadas que fueran se pudiera responder con un "quiero la paz en el mundo". A día de hoy, precisamente por la actitud del gobierno de Putin, todos pedimos un firme deseo por la paz mundial.

Teresa Viejo, que un año después sería nombrada directora de Interviú, no se complicó en su pregunta. Si por allí estaban los de Crónicas Marcianas , "imagínate, ¿qué le dirías a un marciano que es ser Miss España, qué le dirías?": "Le diría que ser Miss España es un orgullo para un chica y es un sueño que todas estamos esperando". Y así ocurriría con Lorena Van Heerde , que sería coronada como Miss España.

Vázquez Figueroa, un hombre mundo, no se complicó en ese momento de poner en un brete a una joven. "En un futuro, cuando tengas una hija adolescente, ¿cómo le aconsejarías para que se presentara a Miss España?

Y en esas tenemos a la joven de Melilla, Elisabeth Martínez Núñez 18 años, 1,78 de altura, medidas: 90,63, 90 (en aquellos tiempos se detallaba todo esto).

Con el micrófono, el señor Grigóryevich: "Tengo una pregunta completamente diferente, pero muy simple. Dime en unas 25 palabras qué sabes de mi país. Soy embajador de Rusia".

El pabellón se quedó mudo y la melillense, sin cesar en su mirada, quiso ganar tiempo "¿me puede repetir la pregunta?..."

En esos segundo a Elisabeth se le pasó de todo por la cabeza, ¿respondería que le gusta la ensaladilla rusa? ¿la montaña rusa? Dijo, acorralada, lo que mejor podía desgranar: "es un país donde vive gente maravillosa que ha habido en el tema de política algunos cambios y ... no sé mucho más", respondía azorada y consciente de la jugarreta que el embajador ruso le había endilgado. Se marchó a su lugar con todo el sonrojo.

El público rompió en un fuerte aplauso, Miss Melilla había sufrido un esguince de imagen menos doloroso que si se hubiese doblado el tobillo. La aspirante melillense dejó las pasarelas, está casada y tiene una hija.

El momento ruso pasó a la historia de la tele en España y del embajador ruso, tan curioso por saber qué sabían los españoles de la calle sobre su país, no se supo más con los años. En 2017 en la prensa española se le llegó a confundir con un diplomático ruso abatido en Turquía por unos terrorista. Pero no. De hecho no sabe qué fue del embajador Grigóryevich, aunque se supone que está vivo.

Entre los jurados extranjeros, Lupita Jones, que había sido Miss Universo 1991, diez años antes, preguntó "¿Qué le aportarías tú a Miss España?", la chica respondió: "lo intentaría hacer lo mejor posible"