Sandra Golpe sufrió una agresión sexual en su domicilio

Sandra Golpe, la editora y conductora del Antena 3 Noticias 1, el informativo más visto cada día y con una gran diferencia de seguidores sobre la competencia, ha reconocido en un foro en Mallorca de Onda Cero que sufrió una agresión sexual de joven, cuando tenía 20 alos. Fue abordada en su domicilio de Madrid al regresar de noche del trabajo por un violador que está actualmente en prisión, en Soto del Real, por otros casos más de violación.

La periodista gaditana, nacida en San Fernando hace 46 años y criada en esta localidad, vivió la terrible experiencia al volver a medianoche de la redacción y pese a lo que sufrió su jefa no accedió a cambiarla de turno llegndo incluso a aparecer en antena poco después de la agresión.

"Era tarde, iba despistada y el portal de la casa, que era antigua, no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, pensé que era un vecino y no me respondió al salud de buenas noches", ha desgranado golpe que detalló que la "ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente. En ese momento hubo un ruido y se asustó. Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció", ha relatado Golpe en dicho foro femenino de Onda Cero.

Fue atendida por sus compañeros de piso tras la experiencia pero sigue sin entender la actitud de su jefa por no ser sensible con su caso. Estuvo utilizadno taxis durante más de un año, cerciorándose de que no había nadie sospechoso al llegar al portal de su domicilio.