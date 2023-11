"Sigue igual de tonto", el reencuentro de Juan y Medio con Antonio, el que fuera El Niño del Tambor

Juan y Medio se reencontró este lunes en su programa de las tardes de Canal Sur con el mago Antonio, con Antonio Serrano, sí el que fue conocido como El Niño del Tambor por sus apariciones en Menuda noche, el espacio estelar de los viernes con que la cadena andaluza estaba en los zappings del resto de cadenas.

Antonio acompañaba ayer a sus paisanos de Chiclana que asistieron al programa vespertino que conduce el almeriense y Eva Ruiz. La presentadora malagueña aguardaba con impaciencia el momento de reencuentro. Cuando Antonio apareció por el plató se acercó a Juan a darle un abrazo mientras simulaba clavarle un puñal por la espalda, un gesto de cuando era niño y se encontraban. "Tontoelhaba... sigue igual de tonto", respondía Juan y Medio, con humor y también con un punto de emoción.

Antonio cumple 28 años este viernes y sus apariciones en Menuda noche fueron hace casi veinte años. Se le recordará siempre como El Niño del Tambor pero ahora, ya encarrilado como adulto, compagina su faceta docente con la artística, no ha perdido el tiempo, precisamente, y es uno de los puntales de esta edición de Got Talent España que emite Telecinco.

En este lunes quería estar con su amigo Juan y de paso ofrecer uno de sus trucos, lleno de humor. En Menuda noche conoció precisamente a Juan Tamariz o a Anthony Blake, que le despertaron el interés por la magia, que terminó descubrir más adelante, cuando comprobó que le permitía hacer todo lo demás que le gustaba hacer en el escenario.

El chiclanero Antonio Serrano recordó que hizo el doble grado universitario de Filología Inglesa e Hispánica y tiene el B1 de alemán. Imparte inglés en La Salle de Puerto Real y estaba encantado con saludar a sus alumnos que ahora le descubren en su etapa infantil en Menuda noche.

Antonio tene muchas horas de plató, coetáneo de Abraham Mateo y los Gemeliers cuando formaban parte de los niños de Menuda noche. Aquel niño es ya un joven con mucha preparación como ha demostrado en Got Talent y en su reencuentro con quien le dio la oportunidad de asomarse a los hogares andaluces en aquel esperado programa de los viernes.

En su actuación en Got Talent España, con la que se ha clasificado para la posterior fase, se presentaba como "el hijo secreto de Florentino Fernández", que se estrenaba de jurado en esta formato de Fremantle. En esta intervención en Telecinco ha impactado con los trucos, apoyado con mucho humor. Una muestra de su experiencia.

El chiclanero recibió el pase unánime de los cuatro jurados de Got Talent, con el respaldo en especial del más exigente del cuarteto, Risto Mejide, que aprovechó la broma del hijo secreto para cargar contra el novato Flo, a quien el Mago Antonio le sacó un cheque de tres millones de euros que apareció después dentro de una naranja. "No me pudo sentar", enjuiciaba Risto como asombro a los excelentes trucos del también carnavalero de Chiclana, que ha intervenido también en chirigotas y coros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Got Talent España (@gottalenttv)

"Tienes las tres cosas que tiene que tener un mago: 1, no dar la chapa; 2, crear un personaje gracioso, ingenioso; y 3, unos trucos del carajo", sentenciaba Risto, piropos que aventuran que el chiclanero llegará lejos en esta edición.