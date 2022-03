Suecia y Portugal, las últimas en elegir para Eurovisión

Eurovisión 2022 tiene ya a sus 40 representantes para enviar a Turín y no han existido grandes sorpresas de última hora. Suecia ha celebrado la final del Melfest este sábado de donde ha salido un tema de calidad pero que no es sorprendente. Portugal, por seguir una línea previsible, de la gala final de su selección ha salido ganadora una canción que se llama Saudade, saudade, a cargo de la joven Maro. Un tema étnico, lacónico, con batir de palmas al estilo luso. No había un nivel con aspiraciones en el país vecino.

España sigue entre las primeras según las casas de apuestas y el SloMo de Chanel en estos momentos y salvo un revés imprevisible parece predestinada al Top 5, lo que sería el mejor puesto español de este siglo.

RTVE presenta este lunes al mediodía el videoclip del tema que defenderá en mayo la barcelonesa y su cuerpo de bailarines.

La propuesta surgida del Benidorm Fest echa a andar en su promoción internacional, tras actuar la cantante y bailarina en la selección portuguesa. Mientras que España cuenta con una sola edición actualizada de su selección eurovisiva Suecia, la SVT, cuenta ya con una experiencia de 62 años en este tipo de eventos.

El Melodifestivalen de 2022 ha visto ganar por decisión del jurado a la balada electrónica Hold me closer, ya que fue la segunda para el público.

La favorita del televoto era Bigger than the Universe, de Anders Bagge, que sin embargo el jurado relegó al séptimo lugar, un trato peor que a las Tanxugueiras en Benidorm. La ganadora, Cornelia Jakobs que participaba por primera vez, tuvo 146 puntos y su principal rival, 121. La delegación española le concedió sus 12 puntos.