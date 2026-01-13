Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', implicado en robo de vehículos tras confesar ruina económica

Adrián Gordillo, conocido por su papel de El Mecos en la serie Aída ha sido relacionado con el robo de varios vehículos en un taller de la localidad madrileña de Humanes. Según reveló este lunes, 12 de enero de 2026, el programa El tiempo justo de Telecinco, el actor de 36 años habría sido captado por las cámaras de seguridad del establecimiento mientras, presuntamente, cometía destrozos valorados en unos 4.000 euros. La información llega apenas un mes después de que el propio intérprete admitiese públicamente su crítica situación económica en el mismo espacio televisivo.

Las imágenes difundidas por el programa muestran cómo dos personas acceden al taller en la madrugada del pasado 1 de enero de 2025, aproximadamente a las 6.23 horas. Según El tiempo justo, Gordillo habría reconocido ante el periodista Álex Álvarez su participación en los hechos, asumiendo junto a su hermano la autoría del robo de uno de los coches. El actor habría justificado sus acciones alegando que tenía "cuentas pendientes" con el propietario del negocio, llegando a afirmar que ambos se tomaron "la justicia por nuestra mano". Los vehículos afectados ascienden a seis unidades.

Esta polémica surge en un momento especialmente delicado para Gordillo, quien en diciembre realizó un desesperado llamamiento público solicitando ayuda para encontrar empleo. Durante su intervención en 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat, el actor madrileño no ocultó la gravedad de su situación: "No estoy abajo, estoy en el infierno, pasándolo fatal. No tengo ni para comer. No quiero dinero, quiero trabajo para poder tener ese dinero", declaró entonces con evidente angustia. Aseguró contar únicamente con tres euros para afrontar el mes y compartir una habitación con su hermano.

La confesión pública de ruina económica

La comparecencia televisiva de diciembre de 2024 dejó al descubierto una realidad muy alejada del éxito que vivió durante los años de emisión de 'Aída'. Gordillo explicó cómo su teléfono dejó de sonar "de la noche a la mañana" tras finalizar la popular serie de Mediaset. "Estoy arruinado y hago lo que sea para no estarlo. Me pongo a trabajar de mozo de almacén, albañil, lo que sea. Tengo que seguir adelante, sea como sea", manifestó el intérprete, mostrando su disposición a aceptar cualquier tipo de trabajo.

El actor reveló además que su situación económica ya era crítica incluso antes de que finalizara la serie, aunque decidió mantenerlo en secreto ante sus compañeros de reparto. "Yo soy muy mío", justificó al explicar por qué tampoco compartió su drama con el elenco durante el rodaje de 'Aída y Vuelta', la película dirigida por Paco León que recupera a los personajes de la ficción y que se estrenará el próximo 30 de enero de 2025. El filme, cuyo rodaje concluyó en abril de 2024, supuso para Gordillo la oportunidad de volver a encarnar a 'El Mecos'.

Tragedias familiares que marcaron su declive

La vida de Adrián Gordillo ha estado marcada por una serie de pérdidas familiares que, según él mismo reconoció, contribuyeron significativamente a su deterioro personal y profesional. El fallecimiento de su madre en 2020, en plena pandemia, supuso un durísimo golpe para el actor. Tres años después, en 2023, perdió también a su padre, y recientemente ha tenido que afrontar la muerte de su abuela. Estas tragedias consecutivas han configurado un escenario vital especialmente complejo para el intérprete madrileño.

Estas circunstancias personales podrían haber influido en el deterioro de su carrera profesional y en las decisiones que, presuntamente, le han llevado a protagonizar este escándalo relacionado con el robo de vehículos. La combinación de duelo, dificultades económicas y falta de oportunidades laborales habría creado una situación límite para el actor.

Trayectoria profesional de Adrián Gordillo

Adrián Gordillo inició su carrera en el mundo interpretativo en 2003, cuando participó en el cortometraje Sueños, dirigido por Daniel Guzmán, que obtuvo el premio Goya en su categoría. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó con su incorporación a 'Aída', la exitosa comedia de Mediaset. Con tan solo 13 años, Gordillo comenzó a interpretar a 'El Mecos', el mejor amigo del personaje de Jonathan, papel que mantuvo durante varias temporadas de la serie.

La ficción, protagonizada por Carmen Machi y emitida entre 2005 y 2014, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión española, llegando a superar en ocasiones los cuatro millones de espectadores. Durante aquellos años, Gordillo era un rostro reconocido en todo el país, lo que contrasta dramáticamente con su situación actual. El actor creció profesionalmente en la serie, siendo testigo de su evolución desde niño hasta joven adulto ante las cámaras.

¿Qué pasó con los actores de 'Aída' después de la serie?

El caso de Adrián Gordillo no es único entre los intérpretes de la serie. Mientras algunos actores principales como Carmen Machi, Paco León o Melani Olivares han continuado con carreras exitosas en cine y televisión, otros miembros del reparto han experimentado dificultades para encontrar nuevos proyectos. La finalización de una serie de larga duración suele suponer un reto para los actores secundarios, especialmente para aquellos que comenzaron siendo niños.

En el caso particular de Gordillo, el encasillamiento en un personaje tan específico durante sus años de formación pudo haber limitado sus opciones posteriores. La transición de actor infantil a adulto siempre resulta complicada en la industria audiovisual, y más cuando el reconocimiento público está tan asociado a un único papel.

¿Cuándo se estrenará 'Aída y Vuelta'?

La película 'Aída y Vuelta', dirigida por Paco León, llegará a los cines españoles el próximo 30 de enero de 2025. El filme reúne nuevamente al elenco original de la serie casi una década después de su finalización. El rodaje se completó en abril de 2024, antes de que la situación de Gordillo se hiciera pública. La cinta promete recuperar el humor y los personajes que enamoraron a millones de espectadores durante nueve temporadas.

El estreno se produce en un momento especialmente delicado para uno de sus protagonistas, lo que podría añadir un elemento de controversia a la promoción del largometraje. Está por ver si estos acontecimientos recientes afectarán a la recepción de la película o si, por el contrario, generarán mayor interés mediático en torno al proyecto.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Gordillo?

Según la información difundida por 'El tiempo justo', el actor habría reconocido los hechos ante el periodista, lo que podría tener implicaciones legales significativas. El robo de vehículos y los daños materiales valorados en 4.000 euros constituyen delitos tipificados en el Código Penal español. Dependiendo de las circunstancias y de si se interpone denuncia formal, Gordillo podría enfrentar cargos por robo y daños, con penas que varían según la cuantía sustraída y los perjuicios ocasionados.

La justificación ofrecida por el actor sobre "cuentas pendientes" y tomarse "la justicia por nuestra mano" no constituye una eximente legal y podría incluso agravar su situación. Las autoridades competentes determinarán si procede iniciar diligencias judiciales contra él y su hermano. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si existe una denuncia formal presentada ante los cuerpos de seguridad.