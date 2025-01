Ana Rosa Quintana, 'AR' matinal, ¿qué va a ser de ella ahora?

La máxima de “si funciona no lo toques” le ha jugado una mala pasada, con dosis de soberbia, a Telecinco. En concreto a ese fugaz período en el que el directivo Borja Prado creyó que los cambios en la televisión actual funcionan de manera tan rápida en la mente como en la audiencia.

Eliminar de un plumazo un programa tan consolidado para los seguidores como Sálvame, gustara o no su contenido (se llevaran los jefes de la casa mejor o peor con sus productores), fue un grave error. Había maneras sutiles de ir renovado pero su cancelación tan sonada fue tirar un tabique sin un sostén seguro. Aquel maratón funcionaba aceptablemente bien (sobre el 15% de cuota) y sus participantes, como Belén Esteban, fueron elevados a símbolos y mártires, lo que ahora quiere aprovechar La 1. La pública, a su aire. En el escondido canal donde están, Ten, no pasan del 2%.

Ana Rosa Quintana pasó a las tardes, se persistió en una estrategia equivocada porque era tocar a su vez la otra franja segura que tenía Telecinco. Su liderazgo ininterrumpido matinal con AR se remontaba a veinte años atrás. La veterana periodista, que no goza de simpatías en redes y medios, no iba a ‘transportar’ a las tardes todos los espectadores de la mañana. Llegar a un segmento nuevo siempre supone ganarse a los que ya tienen otros hábitos a esa hora. Una franja donde Antena 3 contaba con Sonsoles Onega, criada en Telecinco, y donde TardeAR no ha podido disfrutar del esperado despegue, solapándose entre ambos magacines de filosofía similar.

Sin llegar a los dos dígitos en los últimos meses, Ana Rosa Quintana abandona cabizbaja las tardes con la temporada avanzada. Alberto Carullo, el nuevo responsable de contenidos Telecinco y que conoce de sobre la casa, ha tenido aquí su primera decisión, aparatosa pero lógica. A las mañanas no van a volver de sopetón todos los que la sintonizaban, pero a la veterana periodista le viene bien regresar a las tertulias políticas y al trajín de la actualidad de primera hora. La hora de su costumbre y la de sus fieles.