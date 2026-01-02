Andalucía arranca 2026 con una pedida de mano en plena retransmisión de las Campanadas: "Esto es lo más bonito que he visto en mi vida"

Durante la última noche del año, las Campanadas volvieron a convertirse en uno de los momentos televisivos más esperados. Las principales cadenas nacionales compitieron por liderar la audiencia: Chenoa y Estopa se impusieron desde La 1 con un 36,3% de cuota de pantalla, por delante de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, que alcanzaron un 24,1%.

Sin embargo, más allá de los datos de audiencia, la emoción se coló en directo gracias a las televisiones autonómicas, que un año más apostaron por despedir el año cerca de su público. En Andalucía, fue Canal Sur la que, un año más, protagonizó uno de los instantes más comentados de la noche.

La cadena pública andaluza eligió un escenario tan simbólico como Sierra Nevada, en Granada, para dar la bienvenida a 2026, con Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa al frente de la retransmisión. Un entorno mágico que, apenas unos instantes después de sonar las doce campanadas, se convirtió en testigo de un momento inesperado y profundamente emotivo.

Desde uno de los balcones del enclave, y captado por las cámaras, se produjo una pedida de mano en plena nieve, sorprendiendo tanto a los espectadores como a los propios presentadores. La realización no dudó en mostrar la escena, que rápidamente se convirtió en el instante más especial de la retransmisión.

Toñi Moreno, visiblemente emocionada, fue la primera en advertir lo que estaba ocurriendo en directo. "¡Hay una pedida de mano en directo!", anunció la presentadora, antes de añadir: "Por favor, esto es lo más bonito que he visto en mi vida". Sus compañeros, Enrique Romero y Ana Hinestrosa, se sumaron a las reacciones espontáneas, celebrando el gesto con mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja.

La escena, breve pero intensa, recordó el valor de la televisión en directo y su capacidad para capturar instantes irrepetibles. Un momento que no solo fue posible gracias al trabajo del equipo técnico de Canal Sur, sino también por la valentía y el romanticismo de un novio que decidió comenzar el nuevo año de la forma más especial posible.

Así, entre uvas, nieve y emoción contenida, Sierra Nevada y Canal Sur firmaron una de las imágenes más memorables de este inicio de año, demostrando que, más allá de las audiencias, las Campanadas siguen siendo un espacio para compartir historias que llegan directamente al corazón.