La anécdota sobre la enfermedad de Cristina Medina y su hijo 'cataluz': "¿Hay cáncer de papa?"

Si hay algo que caracteriza a Cristina Medina es su desparpajo a la hora de ponerse delante de una cámara. Aunque sea en modo autorretrato con su teléfono móvil. Este es el ejercicio que ha hecho la actriz y cómica sevillana a la hora de rememorar uno de los trances más complicados de su vida personal, el cáncer de mama que le fue diagnosticado en septiembre de 2021 y del cual se encuentra plenamente recuperada en la actualidad. No obstante, y lejos de todo tramitamos, Medina ha decidido abordar este tema desde la óptica del humor.

Lo ha hecho rememorando un episodio del cual uno de sus hijos es el protagonista: "Es una anécdota divertida que me gustaría compartir con vosotros, en especial con todos los padres y madres catalanes", comienza explicando la sevillana en un vídeo para sus seguidores en redes sociales. Y es que la forma particular que tienen los niños de llamar a los progenitores en Cataluña despertó en el pequeño una confusión de lo más entrañable: "A mi hijo pequeño le pasó".

"Mis hijos son cataluces, como yo digo, mitad catalanes y mitad andaluces", apunta Medina. La actriz comenta que trató el tema del cáncer con ellos desde el primer momento y que cada poco les preguntaba cómo lo llevaban. En una de estas ocasiones, vio a su hijo pequeño, que por aquel entonces tendría 11 o 12 años, muy cabizbajo y medidativo. Entonces, le preguntó qué le pasaba: "Tengo una pregunta sobre el cáncer", le dijo.

"¿Hay cáncer de papa?", le espetó. Y es que en Cataluña mamá y papá son, de facto, mama y papa. "Por si no fuera el único catalán que no se haya enterado y si, por desgracia, su familia está pasando por lo mismo, explicadles a los chavales que el cáncer de mama no es de la madre, ¡sino de la teta!", pide Cristina Medina a sus seguidores.

"El pobre se pensó que si ahora le tocaba el "cáncer de papa", se quedaba sin los dos", concluye la actriz.

Una carrera como actriz en suspenso

Al margen de este tierno recuerdo, la enfermedad ha mantenido a Cristina Medina apartada de los focos desde hace tres años. El diagnóstico de cáncer de mama obligó a la actriz a abandonar La que se avecina, la exitosa serie de los hermanos Caballero en la que interpretaba a Nines Chacón. La humorista había formado parte del elenco desde los albores de la producción en 2008, en la que había trabajado de forma ininterrumpida hasta su baja obligada. Desde entonces, las apariciones de Medina en televisión han sido muy esporádicas.

La que se avecina ha continuado sus emisiones sin el personaje de Nines y con cambios significativos en su trama. Hasta el final la temporada 12 en 2022, la serie se ambientaba en la urbanización de alto standing Mirador de Montepinar, pero desde entonces las locas aventuras de sus personajes se han trasladado al número 49 de la céntrica y ficticia calle de Madrid Contubernio, que evoca una suerte de vuelta al origen de Aquí no hay quien viva y Desengaño 21.

Actualmente, la decimoquinta temporada se está emitiendo en Amazon Prime y habrá que esperar a 2025 para verla en abierto en Telecinco. La serie de los hermanos Caballero ha sido renovada por dos temporadas más de ocho capítulos cada una, lo cual garantiza que las peripecias de la comunidad de vecinos más famosa de la televisión se prolonguen al menos hasta 2027.