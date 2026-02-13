Ya tenemos canción del verano en una buena segunda semifinal del Benidorm Fest y se clasifican los dos sevillanos

La segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 ha sido el revulsivo que el certamen necesitaba para sacudirse el sabor agridulce del martes con una gala anodina. La de anoche fue bastante completa, emocionante por la igualdad entre quienes se quedarban fuera. Entre ellos el más curtido, Funambulista, con Sobran gilip**as. The Quinquis y su rumbeo de barrio que no engaña parecían outsiders y han entrado en la relación de finalistas con todos los merecimientos.

Entre los seis clasificados están los dos sevillanos: Rosalinda y su potente Mataora, elevado por el público presente en L'Illa de Benidorm y un efecto estroboscópico que subrayaba el mensaje de la cantante de Los Palacios. Y otra sorpresa corrió a cargo de Dani J y su bacheteo, una revisión salsera muy conseguida.

En fin, si bien la primera gala pecó de oscuridad y melancolía, con registrarse hallazgos en las puestas en escena, este jueves fue lo contrario. Hubo auténtico videoclips en movimiento. El escenógrafo Sergio Jaén, ganador de Eurovisión 2025 y que venía de una discreta primera jornada, ha sacado pecho y talento, contribuyendo a crear fantasías televisivas que han devuelto la fe a los eurofans.

De hecho, el montaje realizado con la que va a ser una de las canciones de este verano sin duda (no, va a ser la canción del verano), Turista, a bordo de un vagón por Asha (sí, es de origen marroquí, encantandoramente española), está muy conseguido. Es curioso que en pleno caos de los trenes en España sea una canción ambientada en un tren, pegajosa más que pegadiza, con el sonsonete del estribillo que se clava en el tímpano (la ra rá) la que se ha quedado en la memoria en un solo pase. Y una deliciosa melodía de mandolina.

Vas a escuchar mucho este Turista, pase lo que pase en la final. No vamos a Eurovisión pero ese montaje de musical romántico a lo La, La Land plantaría cara en el festival. No lo vamos a saber y, en verdad, mientras esté ahí la actitud de Israel, ni nos importa.

El arranque de la gala fue una inyección de adrenalina con el isleño Abraham Mateo, con un medley de sus éxitos que dejó el ambiente caldeado para esta semifinal que comenzó pasadas las once tras la goleada del Atleit. Asha, la primera participar en aparecer, encantó a la concurrencia.

Incluso las propuestas que no lograron el pase dejaron huella en esta noche, con una conducción más animada por parte de Jesús Vázquez y Ambrossi. Ku Minerva, una de las eliminadas por una canción superadas, nos llevó a tiempos épicos desde una caja de cristal. La shakiriana Atyat se marcó una coreografía a lo JLo que no terminó de convencer y Funambulista tuvo una actuación muy contudente pero que se vio superada por la competencia.

Otro de los nombres conocidos, MIranda junto a Bailamamá crearon una fantasía tirolesa y de gominola, y de folleto de supermercado, con Despierto amándote y se notó el respaldo de los fans.

La noche continuó con el riesgo visual de The Quinquis, que se elevaron sobre una moto suspendida en el aire mientras defendían su "funkinqui" en blanco y negro. Macarreo estopero muy simpático con Tú no me quieres.

Y ojo a la bachata de Dani J, que aportó una calidez vocal impecable y una coreografía seductora.

Y después tenemos a la palaciega Rosalinda Galán y un montaje de empoderamiento, libertad, redención con Mataora. Con la base de la tonadilla y los tópicos de la copla, la marcada melodía llena de quejíos revisa el mensaje del sufrimiento en el amor. Cantó con la voz y con lo otro, como decía Concha Piquer. Fue la más aplaudida de la noche, lo que sirve de temómetro de cara a la final. En todos estos casos hay que agradecer el trabajo del mencionado Sergio Jaén.

Si había comenzado Abraham Mateo, un discípulo, Mayo, y su pop urbano convención con Tócame. Pocos en principio contaban con él.

Luz Casal recuperó sus temas más emblemáticos a la espera de las puntuaciones. Tras el veredicto del jurado y público, estos son los nombres que completan el cartel para la gran cita del sábado: