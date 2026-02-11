Que vaya Paloma San Basilio a Eurovisión, el Benidorm Fest arranca falto de chispa y con estos seis finalistas

Ojalá fuéramos este año a Eurovisión pero no se dan las circunstancias. La presencia de Israel, en el actual contexto político y de organización del propio festival, convierte en indecorosa una competición musical honesta. Pero si hubiera que enviar alguien a un Eurovisión 2026 merecedor del esfuerzo por ahora quien más se lo estaría mereciendo es Paloma San Basilio, que fue de invitada a la primera semifinal del Benidorm Fest. Como si la edición estuviera en rodaje, a la gala le faltó sorpresa, el chispazo de lo imprevisto por calidad y seducción, y decepcionó por estar muy por debajo de las expectativas (del hype como se dice ahora en estos acontecimientos) que despertaba el escenógrafo Sergio Jaén, ganador eurovisivo el pasado año. ¿Le ha faltado presupuesto, tiempo, preparación?. Y no es que estuviera mal el plantel... pero tampoco estuvo bien. Se ha notado un cambio general a mejor, pero necesita mejorar todo. A ver la segunda semi. En la primera hubo demasiado desafinado y más de un participante eliminado de antemano como sucedió con Luna Ki (y su floja Bomba de Amor). La del autotune de 2022 ni siquiera se sentó en el green room a la espera de los votos.

Paloma San Basilio, mientras la gente votaba, se despachó con la nostalgia de La fiesta terminó, que terminó tan mal de puntuación en 1985, y un Juntos que encadiló al personal del pabellón de L'Illa, que a buen seguro aguardaba más de esta primera noche que empezó a las tantas, tras La Revuelta, abriendo con los dramas y comedias de Alaska.

Se quedaron fuera también Dora & Marlon Collins y el martilleante Rakatá, tra tra, y también el lacónico Greg Taro con la Velita que había que descifrar. Los demás eran los evidentes finalistas del sábado. Si estuviéramos pensando en Eurovisión ¿alguno de esos seis se hubiera hecho merecedor de codearse con Europa? Pues no. Quien más se acercó en este martes fue Kenneth, con las llamas de Los ojos no mienten, entre lo de J Kbello que mereció ganar en 2025 y el Quiero arder de Agoney que hubiera merecido que ganara en 2023.

En esta línea de baile urbano, fue más efervescente un pipiolo como Izan Llunas y ¿Qué vas a hacer? que resuelve con solvencia. Y por poderío vocal, como ya demostró en Tu cara me suena, Mikel Herzog, Jr. con Mi mitad. Un poderío que se troca por momento en exceso de volumen.

Kitai arrancaron la gala con El amor te da miedo con efluvios de Maneskin. No pasan desapercibidos y dejaron alguna proclama contra nuestros paisanos más inmovilistas. Tienen potencia pero les faltó ese gancho de conexión que se ausentó durante toda la velada.

Nos quedan las dos (distintas) representaciones gaditanas, clasificadas. Julia Medina, formando joint venture musical con María León, forman una revisión de las hermanas Goggi, o de Shakira con JLo (bueno, no nos pasemos) con el brilli brilli de Las damas y el vagabundo, ritmo disco que sí contó con más inspiración en la puesta en escena. Son las que en un hipotético Eurovisión podrían llevarse una aceptable ración de votos orientales. Pero les faltó afinación. Veremos, y oiremos, el sábado.

Y también tenemos al dúo de Tony Grox & Lucycalys con el flamenqueo de T amaré. Un rumbeo techno pegadizo que puede sonar este verano. Otra cosa sería que fuera a Eurovisión. Ocuparía ese preferente sitio de desastre de los últimos años. Pero hablamos del Benidorm Fest al que hay que desearle que tome rumbo propio y personalidad fuerte. Está en camino el proceso, sí, pero ya llevamos cinco años y habría que esperar algo más.

Los conductores de la tele, tan faltos de puntazos como el resto de la gala. Jesús Vázquez sacó las herramientas con la que se curtió durante siglos en Telecinco y a Javi Ambrossi se le vio forzado. E Inés Hernand sin querer desatarse del todo. Hubo momentos Encarna con Lalachus. Por ahí, debe discurrir la complicidad con la audiencia. Hay tantas ganas de sorprender y agradar que el esfuerzo se nos ha quedado corto.

Los seis finalistas anunciados

Tras el recuento de los votos del jurado profesional (50%), el panel demoscópico (25%) y el televoto (25%), estos son los artistas que han conseguido su plaza para la gran final del sábado 14 de febrero: