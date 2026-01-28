El caso de Marta del Castillo se convierte en serie para Netflix

La plataforma Netflix ha confirmado este miércoles el inicio de la producción de una miniserie de ficción inspirada en el caso Marta del Castillo, el suceso que en 2009 paralizó al país y que 17 años después sigue siendo un laberinto de incógnitas sin haberse hallado el cuerpo de la joven asesinada.

El proyecto de la ficción está a cargo de Bambú Producciones, con Ramón Campos al frente, artífices de éxitos del true crime como El caso Asunta, que de la docuserie se trasladó al formato de ficción, y de adaptaciones como Fariña.

El relato y composición de las tramas cuenta conel respaldo de la familia de Marta del Castillo, aspecto determinante que garantiza un enfoque centrado en la dignidad de la víctima frente a especulaciones y versiones contradictorias. La serie estaría en proceso de preproducción por lo que no tiene un calendario preciso de estreno pero estaría en las pantallas en torno a principios de 2027.

El equipo de Ramón Campos, responsable de Bambú Producciones y que ya demostró en la serie sobre el caso Asunta su capacidad para diseccionar casos criminales con tantas dudas sobre la mesa, podría con su trabajo aclarar al menos aspectos pendientes y, sobre todo, volver a dar visibilidad a esta tragedia y señalar a los implicados. La productora recibe la colaboración de La Claqueta PC para este proyecto de Netflix.

El caso de Marta del Castillo se define por ser el crimen de las mil mentiras. Todo comenzó la noche del 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII, donde la joven fue asesinada. Desde ese instante, el principal condenado, Miguel Carcaño, y su círculo de allegados iniciaron un perverso juego de versiones, hasta siete distintas, que llevaron a la policía a buscar el cuerpo en el Guadalquivir, en vertederos y en diversas fincas, siempre con resultados infructuosos.

La instrucción del caso puso de manifiesto las grietas del sistema judicial. Mientras Carcaño cumple una condena de 21 años y tres meses, el resto de los implicados, incluidos el hermano de Carcaño y el joven conocido como El Cuco, fueron absueltos de los delitos más graves o recibieron penas menores. Esta asimetría jurídica, sumada a la imposibilidad de dar con el paradero de Marta, convirtió el proceso en un trauma social para la ciudad y un drama continuo para la familia.

El caso no ha podido despejarse en todas sus incógnitas sin el cuerpo de la víctima, localización que se ha emprendido por medios técnicos en numerosas ocasiones.