El perito del informe del móvil de Carcaño se compromete ante el juez a presentar su "título oficial"

El CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta de la Morena, que intervino en la elaboración del informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño, se ha comprometido este martes a entregarle al juez su título académico oficial que le habilita para la realización de dicho dictamen. Manuel Huerta ha declarado por videoconferencia desde Madrid ante el juez de Instrucción número 7 de Sevilla, que investigaun posible delito de intrusismo profesional, tras la denuncia presentada por el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de La Torre Rodríguez.

Según han explicado fuentes del caso, el CEO de Lazarus Technology, que ha comparecido en calidad de investigado, Manuel Huerta se ha comprometido a entregar ante el juez su titulación oficial académica y ha añadido que en el informe del teléfono móvil de Carcaño intervinieron otros seis expertos, trabajadores de la empresa. El responsable de la empresa sólo ha accedido a responder a las preguntas de su abogado.

Cuando fue citado, el juzgado ya puso de manifiesto que en esta comparecencia Manuel Huerta tenía que "aportar el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de juzgado".

Relacionado El juzgado niega a la familia de Marta información sobre el traslado de Carcaño a Málaga

Además, el juez remitió un exhorto al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que en su día instruyó la causa por el asesinato de Marta del Castillo y que mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda del cuerpo, para que le enviase una copia "autenticada e íntegra del acta de aceptación del cargo y juramento o promesa del perito designado por la parte de 18 de junio de 2021, suscrito por Manuel Huerta", y también reclamó una copia íntegra del dictamen pericial entregado por el CEO de Lazarus, que es el "objeto central del presente litigio", recuerda el juzgado.

Con anterioridad, el juzgado había realizado indagaciones para determinar si un "titulado" participó en la realización de este informe pericial. En un auto, el magistrado acordó expresamente que se libre un exhorto al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, para que este juzgado informe de si "el equipo forense que firma la pericial presentada y firmada por el denunciado Manuel Huerta en nombre de Lazarus Technology tiene entre sus miembros un titulado en informática para poder efectuar una pericial".

El instructor había archivado inicialmente esta denuncia, con el apoyo de la Fiscalía de Sevilla, al entender que los hechos carecían de "relevancia penal", pero ahora la Audiencia entiende que debe acreditarse si el informe está realizado por un titulado, tal y como defendía el denunciante, el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de La Torre Rodríguez.