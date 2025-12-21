'Ciudad de sombras' en Netflix, Barcelona es muy guapifea

Hay series, al estilo de Emily in Paris (ahora en Roma), que son guías de turismo y postureo aspiracionales. Netflix acaba de estrenar la brillante (y no solo por las macabras llamaradas) Ciudad de sombras, que delinea como una agencia la ruta turística de Barcelona a través de Gaudí y que despierta las ganas a cualquiera lejano espectador a visitar esos rincones monumentales. Menuda promoción turística para la capital catalana, pero sustentada en un inteligente relato de criminales, personalidades sinuosas y firmes interpretaciones como la de la llorada Verónica Echegui. La madrileña, en su último trabajo artístico pendiente antes de fallecer el pasado agosto, está espléndida como calculadora agente en una chismosa comisaría de los Mossos.

Pese a que todo es truculento Ciudad de sombras pule el contexto (turístico) de su paisaje. La adaptación de la novela y dirección de Jorge Torregrossa (El cuerpo en llamas, la vasca Intimidad) demuestra un conocimiento agudo de la mercancía antropológica y geográfica y gran habilidad de contarlo sin dar respiro e implicar al espectador desde el intante en que observa los metales retorcidos de La Pedrera.

Una camión de la limpieza con el lema municipal de Barcelona, posa’t guapa, Barcelona, ponte guapa, ya es una declaración de intenciones nada más comenzar. Lo bello puede albergar también la abyección absoluta. Isak Férriz como un detective iracundo con un pasado por explicar se pone a las espaldas este true crime en seis entregas de burguesía, modernismo y ciudad de los prodigios.