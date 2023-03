La traición de una antigua compañera: Jesús Álvarez protesta por su jubilación forzosa de TVE

Jesús Álvarez sorprendía a los espectadores de TVE anunciando en pleno informativo que se jubilaba. El equipo de la cadena pública le homenajeaba con un vídeo recopilatorio de algunos de sus mejores momentos en La 1, tras el cual el veterano periodista decía adiós a su público muy emocionado.

Siendo una compañera de sección en los Deportes de los Telediarios como Elena Sánchez la presidenta interina de RTVE el veterano periodista Jesús Álvarez se indigna de haber salido antes de tiempo de la corporación pública cuando, pese a cumplir 65 años, podría estar dos temporadas más.

El conocido rostro de la información deportiva y que tenía también un espacio de entrevistas en Teledeporte, Álvarez Café siente dolor por no haberse mantenido su deseo de seguir en RTVE, cadena que inauguró su padre, de igual nombre, el primer presentador que tuvo la cadena española en 1956. Falleció en 1970 y su hijo, que entró en la casa en 1976 ha estado 47 años leal a la corporación.

"Me jubila TVE, no me jubilo yo", protesta. En la revista Pronto es donde Álvarez detalla los sucedido ya que no pensaba por ahora en la jubilación, pese a la edad. Le han "obligado", asegura. "Me quedé perplejo cuando me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado", lamenta el veterano comunicador. "No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa", agrega.

Por normativa debe cerrar etapa, pero cree que se "se puede seguir un par de años o más" y no le han dejado esa posibilidad, justo cuando además al frente de RTVE hay una compañera de muchos años de redacciñón, codo con codo.

Jesús Álvarez, que vio el reportaje homenaje que le hacían en el Telediario comiendo con Íker Jiménez, de Cuatro, asegura que tiene nuevos proyectos ("un periodista lo es hasta la muerte, quiero seguir haciendo cosas") y vuelve a reprochar que en TVE no haya querido escucharle cuando tenía un par de propuestas para continuar con su labor.

Aunque comenzó en la información general se centró en los Deportes desde finales de los años 70, entre Radio Nacional y TVE, y fue conductor de Estudio Estadio, Estadio 2 y narrador de fútbol, tenis o automovilismo aunque durante mucho más tiempo fue conductor de la parcela deportiva en los Telediarios al lado de Luis Mariñas, Pedro Piqueras, Ana Blanco, Ernesto Sáenz de Buruaga o Letizia Ortiz. Siempre al lado de Matías Prats en coberturas olímpicas y de mundiales, no dio el salto a la parcela informativo general como hizo su 'hermano' tras el éxito de Barcelona 92.

Se vio envuelto en alguna polémica que ahora sería hoguera en las redes sociales como cuando en 2008 por un lapsus excluyó al Barcelona como equipo español. Su rostro estuvo vinculado a la lucha contra ETA y fue portavoz en distintos actos de las familias de vícitmas. Su suegro, el empresario Emiliano Revilla, estuvo secuestrado durante 249 días por los terroristas. Está casado desde 1984 con Margarita Revilla y tienen tres hijos. Su faceta privada la ha mantenido siempre en un segundo plano con sobriedad, la que sobresalía si era necesario en su información y narración a lo largo de estos cuarenta años de periodismo deportivo.