Comunicado de Andreu Buenafuente, su estado de salud le impide dar las campanadas

Andreu Buenafuente finalmente no será quien dé paso a 2026 en RTVE, entre La 1, La 2 y el canal internacional. A su lado iba a estar su esposa, la actriz Silvia Abril, pero ha prevalecido el consejo médico. Semanas atrás, el 21 de noviembre, casi coincidiendo con este anuncio de quienes darían las campanadas desde la Puerta del Sol, el productor y humorista se vio obligado a cancelar su espacio semanal, Futuro imperfecto, en la noche de los jueves. El estrés de ese contenido de carácter artesanal le había llevado a un gran estrés que obligó a su descanso. Buenafuente no se encuentra aún bien y no habría margen para preparar la retransmisión. Las campanadas son los treinta minutos más vistos cada año y a su vez suponen un gran esfuerzo de preparación previa. RTVE anunciaría en breve el relevo a la pareja anunciada.

Para dar la bienvenida a 2025 la pareja escogida por la dirección de TVE fue la de David Broncano, en plena sorpresa por La Revuelta, y su compañera Lalachus. Fue un revulsivo, especialmente para el público joven, y la cadena pública venció por estrecho margen a la pareja más veterana en esta lid actualmente, la de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en Antena 3. Este año en Atresmedia se simultaneará la señal entre la 3 y La Sexta.

Andreu Buenafuente ha comunicado que no estará en la Puerta del Sol el 31 de diciembre y lo ha anunciado este viernes a través de este vídeo.

"Sufrí un episodio de estrés, me desaliñé y mi cuerpo me dijo, tienes que parar", "cada gotita de cariño y respeto es un vitamina", ha explicado. Reconoce que "no debe acelerar" la recuperación, de ahí que no se llegue a tiempo, forzando, para las campanadas. Está "en el camino" para recuperarse y toca seguir cuidándose, por lo que agradece la paciencia de RTVE y de la Cadena SER.

"Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales. Esto implica que ni él ni Sílvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas de TVE", ha detallado la cadena.