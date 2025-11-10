El consejo de Sonsoles Ónega a Juan del Val para que conserve su Premio Planeta

Dos semanas después de la gala del Premio Planeta 2025, el plató de Y ahora Sonsoles en Antena 3 ha recibido a los galardonados, Juan del Val y Ángela Banzas. Fue recibidos por Sonsoles Ónega, ganadora del certamen en 2023 con Las hijas de la criada. Este viernes fue la anfitriona de Del Val, ganador por la novela recién publicada Vera, una historia de amor, romance que transcurre en la alta sociedad sevillana; y Ángela Banzas, finalista con Cuando el viento hable, ambientada en la Galicia rural.

En la entrevista Juan del Val, contertulio de su esposa Nuria Roca, en La Roca, además de en El Hormiguero, reconocía que su nombre siempre genera polémica y ahora aún más por este premio, cuestionado por su valía, su calidad y por los derretores que toma el galardón. "Tarde o temprano se acaba imponiendo la verdad", es el mensaje con que Del Val responde a sus detractores y apela a leer la novela y a descubrirle como autor.

La gallega Ángela Banzas es prácticamente una novata de cara a sus apariciones televisivas. Es consultora y autora de thrillers y con este galardón obtiene 200.000 euros por Cuando el viento hable, en la Galicia de la posguerra donde una maestra desafía el franquismo a través de la educación clandestina. Esta ha sido su gran oportunidad que le permite darse a conocer a nuevos lectores.

Entrando en ámbitos privados con cierto humor, Sonsoles preguntó a Del Val dónde tiene expuesto el galardón que le ha reportado el jugoso millón de euros del premio. El escritor ha señalado que el trofeo en sí lo ha depositado en casa de sus padres, como homenaje a tantos años confiando en él. A su vez Nuria Roca protesta porque cree que ese premio debería estar en la casa familiar, que ella sí que ha aguantado a su esposo siempre tan polemista.

En esas circusntancias Sonsoles ha hecho dos observaciones. Una a la organización, para que el finalista también cuente con un galardón. Banzas no tiene "ni un boli" como acreditación, como ningún finalista reciente anterior. Banzas comentaba que ella está suficientemente premiada y que el galardón será leer las novelas galardonadas.

A su vez, con experiencia de tener el trofeo en su casa, Sonsoles Ónega ha dado un consejo para que la familia de Del Val conserve adecuadamente el trofeo como ella ha hecho en todos estos meses. Para tener resplandeciente el planeta hay que recurrir al "Fairy" con agua y pasarlo por toda la superficie con una esponja. Una limpieza recurrente para que no se dañe el metal y se conserve tal como lo recogió en la inolvidable gala.

Un detalle la mar de prosaico en torno al trofeo literario con mayor dotación en español.