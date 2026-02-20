'Cortafuego', el thriller psicológico de Netflix, que no te puedes perder este fin de semana

El amplio catálogo de Netflix suma un nuevo título este viernes 20 de febrero. Cortafuego, la nueva película de David Victori (El pacto y No matarás), se estrena en la plataforma de streaming con un cóctel de ingredientes que mantendrán en un estado permanente de tensión a los espectadores. Se trata de un thriller psicológico, protagonizado por Belén Cuesta, Diana Gómez, Enric Auquer y Joaquín Furriel, que pone el foco en los incendios y en una desaparición que se produce en extrañas circunstancias.

Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de este, Elena (Diana Gómez) y su hijo (Mika Arias) a la casa de verano familiar, en pleno bosque, con la intención de cerrar por fin viejas heridas. Lo que debería ser una despedida tranquila no tarda en convertirse en una pesadilla, cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro.

La situación se agrava cuando se desata un incendio forestal fuera de control en la zona. A medida que las llamas avanzan con rapidez, las autoridades se ven obligadas a suspender la búsqueda y ordenar una evacuación inmediata. Desesperada, Mara se niega a marcharse. La única esperanza es Santiago (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Con el paso de las horas, aumenta la tensión y Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Así describe Belén Cuesta a su personaje en Cortafuego. “Mara es una mujer que está en un momento de su vida muy doloroso. Ha pasado por la pérdida de su pareja y padre de su hija. Lleva el duelo con resignación y casi que no ve a su hija hasta que se pierde y se activa en ella un estado de pánico y terror por el miedo a perderla”, ha explicado. La actriz ha reconocido que ha sido difícil no hacerlo en clave de comedia por la presencia de Enric (risas). “El rodaje en sí ha sido un reto, pero también ha resultado único e interesante”, ha destacado.

Enric Auquer ha puesto el foco en la complejidad de su personaje. “Santiago es un tipo solitario y muy friki. Un personaje repleto de secretos que vive en circunstancias extrañas en el bosque. De repente, toda su calma se ve afectada cuando la familia de Mara se inmiscuye en sus asuntos”, ha apuntado.

Diana Gómez y Joaquín Furriel completan el reparto de la cinta. “Había visto No matarás y me gustó mucho esa película. Me gustaba la tensión permanente que tenían los actores. David arma un sistema muy propio con ejercicios y juegos que vinculan a todos los personajes”, ha señalado Joaquín. Diana, por su parte, es el personaje más racional ante una situación de peligro. “Cortafuego es un thriller psicológico muy bien explicado, los personajes pasan por estados muy guays. Elena aporta un poco de sentido común, es la que tiene más presente la problemática del incendio”, ha añadido.