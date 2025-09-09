Cosas raras, caras o cutres, así es 'Tesoro o cacharro'

Tesoro o Cacharro llega este martes a La Sexta, a partir de las 22.45 tras El intermedio, con la conducción de Iñaki López. El periodista vasco encargado de Más Vale Tarde junto a Cristina Pardo regresa así a los concursos después de 15 años, desde su etapa en Justo a Tiempo en Cuatro en 2010 y tras haber hecho una incursión en el entretenimiento en Antena 3 con López y Leal contra el canal, con Roberto Leal.

En cada entrega semanal de Tesoro o cacharro una pareja de concursantes se enfrenta al reto de identificar entre doce objetos de apariencia cotidiana y misteriosa, como muebles de diseño, juguetes antiguos, joyas, sellos, jarras o mapas, cuál esconde el mayor valor económico. El precio de esos objetos puede oscilar entre 1 euro hasta 50.000 euros. El premio que se lleva el concursante es el valor del objeto elegido como su “tesoro”. Los participantes pueden cambiar su decisión tantas veces como quieran durante el juego con una mecánica que recuerda en parte a la subasta del memorable Un, dos, tres.

El formato se estructura en tres rondas eliminatorias llenas de suspense, donde se incorporan pistas, testimonios y sorpresas para poner a prueba la intuición, la observación y la estrategia de los jugadores antes las joyas o baratijas que tienen por delante. Para ayudarles, cuentan con el experto coleccionista Marc Flotats, quien proporciona detalles clave sobre cada pieza. Tiene tres comodines estratégicos: el comodín del dueño, para conocer al propietario real y su historia; el comodín de la denominación de origen, con pistas visuales en pantalla; y el comodín de la ayuda extra, donde un familiar o amigo cercano describe uno de los objetos.

Con cada participantes habrá invitados VIP como Boris Izaguirre,que estará esta noche, Cristina Pedroche, Antonio Resines, Alaska, Ainhoa Arteta, Santiago Segura, Jorge Blass o Alberto Chicote.

En la entrega de esta noche los hermanos Alberto y Alejandro Cendrero, acompañados de su amigo Antonio Sánchez-Aguilera, evalúan un jarrón, zapatos, una navaja, una moneda o un cómic, con Izaguirre como asesor.

Esta adaptación española del exitoso formato internacional Trash or Treasure, originario de Suecia, y que se ha emitido en países como Alemania, Italia, Argentina y en autonómicas españolas. Cuarzo Producciones es la firma que desarolla este formato.