Crimen y alta cocina a lo 'MasterChef', estreno de la serie islandesa 'Reykjavik Fusion'

AMC+ estrena hoy miércoles Reykjavík Fusion, serie islandesa de seis episodios. Es un thriller noir ambientado en la alta cocina. El protagonista es Jonas (Ólafur Darri Ólafsson), chef de prestigio recién salido de prisión que, para abrir un nuevo restaurante y recuperar la custodia de sus hijos y el amor de su ex mujer, acepta dinero sucio procedente del tráfico de drogas.

Pronto queda atrapado entre las órdenes de Kristjan (Pröstur Leó Gunnarsson), su misterioso inversor, la ambigua Mary (Hera Hilmar) y las amenazas de una banda rival, la presión policial y la nueva pareja de su ex, un funcionario de Hacienda.

La serie transcurre en un Reykjavík gélido donde la alta gastronomía y el crimen organizado se entrecruzan en tensión constante.AMC+ se puede ver en Vodafone, Orange y Prime Video.

La ficción, creada por Hörður Rúnarsson y escrita por Jónas Margeir Ingólfsson fu un éxito en Canneseries.

Ólafur Darri Ólafsson es un chef con estrella Michelin que sale de prisión tras ser acusado injustamente de incendiar su antiguo restaurante. Desesperado por reconstruir su vida, lucha por recuperar la custodia de sus hijos y el amor de su ex mujer, es capaz de todo. Rechazado por la sociedad, acepta fondos ilícitos para abrir dichorestaurante dque lo sumerge en un mundo de lavado de dinero, traiciones y dilemas morales que amenazan su libertad condicional, su vida y a sus seres queridos.