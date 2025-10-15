Daniel Guzmán y cómo los guiones de una serie le hicieron cambiar de opinión

Daniel Guzmán ha hablado de su paso por 'Aquí no hay quien viva', una serie que rechazó en un primer momento.

Daniel Guzmán ha sido uno de los últimos invitados al pódcast Animales Humanos, donde ha presentado su tercera película en su rol de director, La deuda. La cinta estará disponible en las salas de cine de nuestro país este viernes 17 de octubre. En el elenco de actores se encuentran rostros conocidos como Luis Tosar, Rosario García, Itziar Ituño, Francesc Garrido o el propio Daniel Guzmán.

El cineasta, tras repasar los aspectos fundamentales del proceso de rodaje de su nuevo trabajo cinematográfico, se ha referido a su paso por la mítica serie Aquí no hay quien viva. Trabajar en la exitosa comedia de José Luis Moreno no entraba en sus planes, aunque reconoce que buena parte de lo que ha conseguido como actor se debe a su participación en Aquí no hay quien viva.

El intérprete madrileño ha desvelado que estuvo a punto de rechazar la propuesta del equipo dirigido por José Luis Moreno. Esa era su idea en un primer momento. “Yo no lo quería hacer, yo quería dirigir. Les dije que no me iba a leer los guiones, pero sí lo hice y me di cuenta de que eran buenísimos. Dije: ‘Esto va a ser un fenómeno social. Lo va a partir’. Pero seguía empeñado en que no lo iba a hacer”, ha aclarado.

Un hecho le haría cambiar de opinión. Acudió a una lectura de guion en grupo y optó por aceptar la oferta. “Yo llegué a los estudios y vi a Edu, el niño, una maravilla. A Loles León, a Mariví Bilbao, a Emma Penella… Claro, empiezo a escuchar la partitura y eso era una sinfonía. Cuando los guiones están tan bien escritos, solo hace falta decirlos. Yo ya lloraba”, ha asegurado.

Daniel Guzmán interpretó el personaje de Roberto en la mítica serie 'Aquí no hay quien viva'. / ATRESMEDIA

Guzmán decidió formar parte de Aquí no hay quien viva y el resto es historia. Con su personaje Roberto llegó a muchísimos hogares, ganándose el cariño del público. El actor quedó prendado de la experiencia y una buena muestra de ello son sus declaraciones en el pódcast Animales Humanos.